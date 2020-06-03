Avrupa Birliği Korona salgını zararları teknoloji şirketlerinden çıkartacak

AB Komisyonu korona krizi sonrası Avrupa ekonomisinin toparlanması için 750 milyar euroluk yardım planını açıkladı Paketin bir kısmı hibe bir kısmı da uzun vadeli krediler şeklinde dağıtılacak . Komisyon bu tutarın büyük kısmının üye ülkelerin katkılarından sağlamayı düşünmüyor İlk etapta Avrupa genelinde büyük tartışmalara sebep olan bu paketi finansa edebilmek için AB 450 milyar euro tutarında kredi alacak. Bu krediyi ödeyebilmek içinde yeni Avrupa vergileri ihsas edilecek.





Bu vergilerin en büyüğü ise bir süredir vergi vermedikleri konusunda eleştirilen teknoloji devlerine çıkacak.







AB maliye bakanları bu hafta sonu, teknoloji şirketleriyle ilgili daha katı vergi yasalarına son halini verdi. Plana göre Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketlerin vergi dilimleri, bundan sonra kâr değil ciro üzerinden saptanacak. Böylece internet devlerinin vergilerini sadece vergi oranlarının düşük olduğu ülkelere ödemelerinin önü alınacak. Avrupa basını bu fikirden memnun.





Belçika'nın Le Soir Gazetesine göre de vergi sisteminde reformun zamanı geldi:

“Soruna Avrupa düzleminde yaklaşmak gerekiyor. Avrupa, egemenlik alanındaki şirketler arasında temel eşitliği tekrar kurmak zorunda. Google, Apple, Facebook, Amazon ve konsorsiyumların, çoğumuzun hayatını kolaylaştırması -hem de genellikle cüzi fiyatlar karşılığında-, bu şirketlerin vergi ödememeleri için bir gerekçe olamaz. ... Eşitliği tesis etmek için, bu 'sanal' şirketlere uygun olmayan vergi sistemimizi yenilemek zorundayız. ... Dolayısıyla Avrupalı maliye bakanlarının önünde dev bir görev var. ... Ancak internetin dev şirketlerini vergilendirmek başlı başına büyük bir meydan okuma; hele ki konu Avrupa'nın inandırıcılığı olduğunda.”





AB yurttaşların gönlünü fethedebilir

Hollandalı yazar Sheila Sitalsing, De Volksgrant gazetesindeki yazısında Avrupa Birliği'nin, Apple, Google ve benzerlerine açtığı vergi savaşlarındaki son muharebede başarılı olamayacağını öngörüyor:

“İrlanda gibi bir ülke örneğin kendisine kâr sağlayan modeli çöpe atmak istemeyeceği için. ... Ya da Hollanda'da çok uluslu holdinglerin vergilendirilmesi her gündeme geldiğinde, maliye bakanlığından bir yetkilinin beti benzi atıp 'şirketler için cazibe merkezi olmaktan çıkabiliriz' paniği yaşadığı ve ardından bu plandan bir daha asla söz edilmediği için. ... Ancak bu tür çabalar, zaten normal yurttaşın cebinden çok para çıktığını düşünen Avrupa Birliği yurttaşlarını sevindiriyor: Vergi ödememekte direnen büyük sermayeyi ensesiden yakalayın! Avrupa Birliği, bu projeyle sınırsız bir popülarite kazanabilir.”





Maliye bakanları dirençle karşılaşacak

Avusrurya'daki Der Standard'a göre, AB maliye bakanlarının, bilişim şirketlerini sanal olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerde de vergiye tabi tutma planını uygulamak zor:

“Maliye bakanlarının önemli bir konuyu, kamuoyu oluşturmak adına ön plana çıkarmaları, ancak sonunda bir sonuç alınmaması hüsran yaratabilir. Nitekim yürürlüğe girmesi kesinleşmiş olan finans işlemleri vergisinin sonu da böyle olmuştu. ... Buna bir de uluslararası vergi hukukunda uzlaşmanın bir zorunluluk olduğunu ve İrlanda gibi ülkelerin harekete geçip başka devletlere vergi pastasından pay vermesi için hiç bir neden olmadığını da eklemek lazım. En büyük engeli ABD yaratabilir. Avrupa, ABD firmalarının gelirlerine göz dikmiş durumda. Berlin'in, Paris'in, Roma'nın ya da Madrid'in ne kadar ciddi olduğunu, Washington'un koruyucu eli devreye girince göreceğiz.”





İrlanda vergi cenneti olarak kalmamalı

The Irish Times, AB Komisyonu Başkanı Juncker'in, AB'nin durumu hakkındaki konuşmasında İrlanda gibi düşük vergili ülkeleri baskı altına almasını doğru buluyor:

“Küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin bu kadar düşük vergi ödemesi, söz konusu şirketlerin daha güçlü denetime ve vergilendirmeye tabi olması talebini destekliyor. ... İrlanda hükümetinin [Juncker'in] reform önerileri karşısındaki endişesi kısa vadeli bir yaklaşım. Zaten genel olarak ülkedeki vergi oranı görece düşük, vergilendirme matrahı da az. Modern ve refah içindeki bir toplumun gereksinimlerine karşılık verebilmek için ekonomik modelimizi geliştirmeyi sürdürmeliyiz.”





Dijital vergisi İrlanda'ya ağır bir darbe olur





Konjonktür programı çerçevesinde alınan borçların geri ödenmesi için konacak dijital vergisi, dijital sektöründeki holdinglerin Avrupa merkezlerinin bulunduğu İrlanda'nın ekonomik canlanması için bir risk teşkil ediyor, diyor The Irish Independent:

“Pandeminin yarattığı olağanüstü koşullarla baş edebilmek için radikal fikirler gerekiyor. Umarız ki önlemler tek bir ülkeyi diğerlerine oranla çok daha ağır etkileyerek oradaki canlanmayı engellemez. Yeni vergiler tek bir ülkeye çok ağır ve haksız bir yük getirecek olursa, Ursula von der Leyen'ın dediği gibi, 'birlikte ilerlemek' çok zor olur.”





Kazanç nerede, vergi orada Estonya'nın Eesti Päevaleht Gzaetesi , AB maliye bakanları arasındaki görüşmenin, yakında değiştirilmiş bir vergi düzenlemesine gebe olduğunu umuyor:

“Bu süreçten, önümüzdeki yıllarda gerçekten hayata geçirilecek bir çözümün çıkması Estonya için iyi olacaktır. Çünkü Facebook, Google, Amazon, Apple ve diğerleri gibi internetin dev şirketleri, para kazandıkları ülkelerde bugüne kadar adil bir oranda vergi ödemiş değil. Uluslararası vergilendirme kuralları kazancın, ancak şirketin fiziken var olduğu yerde vergilendirilebileceğini kabul etmekte. ... Estonya'nın dönem başkanlığında getirilen bu önerinin ardından, şirketlerin dijital varlıklarının kazancı, fiziki varlıklarından bağımsız olarak sürekli sanal faaliyet gösterdikleri söz konusu ülkelerde vergilendirilmelidir. Ancak öneri, mevcut durumdan faydalanan üye ülkeler tarafından engellenebilir.”



