Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye kötü haber /10 Haziran 2020 13:13

Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye kötü haber

Almanya, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelere "seyahat uyarılarını" 31 Ağustos’a kadar uzatmaya hazırlanırken, diğer Avrupa ülkeleri de benzer kararlar almaya hazırlanıyor.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Almanya gibi AB dışına seyahat yasağını kaldırmayacak. 

AB; Yunanistan, İspanya, Fransa gibi ülkeler olmak üzere Akdeniz turizminden para kazanan ülkelerin de etkisiyle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere  "seyahat uyarılarını" 31 Ağustos’a kadar kaldırmamayı tavsiye edecek. 

Almanya ve Hollanda daha önce seyahat yasağı uyarısını uzatacağını duyurmuştu. Şimdi 26 AB üyesi ülke ile İsviçre de iki ülkeyi takip edecek. 

TÜRKİYE'DE TURİZM ÇÖKER

Bu durum Türkiye turizm için büyük darbe anlamına geliyor. Türkiye en çok turisti başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinden çekiyor. 

Türkiye şimdi AB'nin tavsiye kararına uymamaları için ülkelerle tek tek müzakere etmek zorunda. 


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