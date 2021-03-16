Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı savunmayı sürdürüyor

Avrupa'nın birçok ülkesinde koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kullanımının kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle askıya alınmasının ardından, aşıya ilişkin tartışmalar sürüyor.







Avrupa Birliği (AB) içinde aşılara kullanım onayı vermede yetkili olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aşının kullanımını savunuyor. EMA Direktörü Emer Cooke, bugün çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında AstraZeneca aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cooke, "Covid-19 ve bununla bağlantılı hastaneye yatma ve ölüm riskini önlemede AstraZeneca aşısının faydalarının yan etkilerinin yarattığı risklerden fazla olduğuna hâlâ kesinlikle inanıyoruz" şeklinde konuştu.





AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle kullanımının askıya alınmasına işaret eden Cooke, "Şu aşamada aşının bu duruma neden olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmuyor. Klinik deneylerde bunlar ortaya çıkmadı ve bilinen veya beklenen yan etkiler olarak da sıralanmadılar" sözleriyle aşıyı savundu. Cooke, klinik deneylerin "çok az sayıda kan pıhtılaşması oluşumunu" gösterdiğini de sözlerine ekledi.





Amsterdam merkezli Avrupa İlaç Ajansı bünyesindeki aşı güvenliği komisyonunun eldeki bulguları değerlendirmek üzere Salı günü toplandığını belirten Cooke, Perşembe günü düzenlenecek olağanüstü oturumda da karara varılacağını söyledi. Bu toplantıda alınabilecek önlemler konusunda tavsiyelerde bulunulacağını belirten Cooke, ancak önlemlerin ne olabileceği konusunda bilgi vermedi.





En az 17 ülkede kullanımı durduruldu

EMA, İngiltere-İsveç ortaklığında geliştirilen AstraZeneca aşısına 29 Ocak'ta kullanım tavsiyesi vermişti. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu en az 17 Avrupa ülkesi, aşılanan bazı kişilerde ciddi kan pıhtılaşmalarına yol açmış olabileceği gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanınımı askıya almıştı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bunun bir "koruma önlemi" olduğunu söylemişti.





EMA'nın verdiği bilgilere göre, 10 Mart itibarıyla AB içinde aşılanan yaklaşık 5 milyon kişinin 30'unda tromboz görüldüğü tespit edilmişti. EMA, tromboz görülen kişilerin sayısının, toplumda normalde tespit edilen tromboz vakalarından daha fazla olmağını belirtiyor.





Paul Ehrlich Enstitüsü'nden açıklama





Almanya'da AstraZeneca aşısının kullanılmasının askıya alınmasını tavsiye eden Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) ise aşı olanlarda tromboz görülmesi arasında bir bağlantı olabileceğine işaret eden bir açıklama yaptı. Almanya'da AstraZeneca aşısı olan yedi kişide tromboz görüldüğü belirtilerek, bu kişilerin 20 ile 50 yaşları arasındaki kadın hastalar olduğu kaydedildi. Enstitü'nün açıklamasında altı kişide beyin damarlarında pıhtıya yol açan venöz sinüs trambozu görüldüğü, bir kişide ise trombosit düşmesi sonucu beyin kanaması oluştuğu belirtildi. Bütün vakaların aşı yapıldıktan sonra 4 ile 16 gün içinde tespit edildiği ifade edilerek, bu yedi kişiden üçünün hayatını kaybettiği bilgisi verildi.





Açıklamada, eldeki bulguları değerlendiren uzmanların AstraZeneca aşısı ile bu hastalıklar arasında bir bağlantı olabileceğinin "mantıksız" olmadığı konusunda görüş birliği sağladığı belirtildi.





Paul Ehrlich Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Almanya'da 1,6 milyon kişiye AstraZeneca aşısı yapıldı.