Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Rusya açıklaması /16 Eylül 2022 14:47

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Rusya açıklaması

AİHM, Rusya'nın artık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmadığını açıkladı.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden (AİHS) de çekildiğini açıkladı.

T24'ün aktardığına göre, açıklamada şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bekleme hâlinde olan Rusya’ya yönelik 17 bin 450 başvuru olduğu belirtildi.

Mahkeme’nin 16 Eylül 2022’ye kadar olan başvurularla ilgilenmeye devam edeceği belirtildi. Mahkeme, AİHM’de Rusya’yı temsil eden yargıcın da görevinin sonlanacağı belirtildi.


Ne olmuştu?
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, ülkenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) ayrılmasını öngören iki yasa tasarısını haziran ayında onaylamıştı.

Avrupa Konseyi Rusya'yı 15 Mart'ta üyelikten çıkarmıştı
AİHM'in kararlarının icrası takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna işgali nedeniyle 15 Mart tarihinde Rusya'yı konseyden çıkardığını açıklamıştı. Rusya ise yaptığı ayrı bir açıklamada kendi kararıyla Avrupa Konseyi’nden çıktığını ilan etmişti.

AİHM'e giden davaların yüzde 24'ü Rusya'dan geliyordu. Bu davalardan biri Rusya'nın Beslan kentindeki bir okulda 2004 yılında gerçekleşen ve 331 kişinin hayatını kaybetmesine olan rehine krizi ile ilgiliydi. AİHM, 2017 senesinde verdiği bir karar ile Rusya güvenlik güçlerinin söz konusu olay ile ilgili “ciddi hataları” olduğunu söylemiş ve Kremlin'i 3 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Rusya açıklaması Sonraki Haber >>

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

İFLC 20. yıl: Ankara potpori
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:04:34