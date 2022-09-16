Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Rusya açıklaması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden (AİHS) de çekildiğini açıkladı.





T24'ün aktardığına göre, açıklamada şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bekleme hâlinde olan Rusya’ya yönelik 17 bin 450 başvuru olduğu belirtildi.





Mahkeme’nin 16 Eylül 2022’ye kadar olan başvurularla ilgilenmeye devam edeceği belirtildi. Mahkeme, AİHM’de Rusya’yı temsil eden yargıcın da görevinin sonlanacağı belirtildi.









Ne olmuştu?

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, ülkenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) ayrılmasını öngören iki yasa tasarısını haziran ayında onaylamıştı.





Avrupa Konseyi Rusya'yı 15 Mart'ta üyelikten çıkarmıştı

AİHM'in kararlarının icrası takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna işgali nedeniyle 15 Mart tarihinde Rusya'yı konseyden çıkardığını açıklamıştı. Rusya ise yaptığı ayrı bir açıklamada kendi kararıyla Avrupa Konseyi’nden çıktığını ilan etmişti.





AİHM'e giden davaların yüzde 24'ü Rusya'dan geliyordu. Bu davalardan biri Rusya'nın Beslan kentindeki bir okulda 2004 yılında gerçekleşen ve 331 kişinin hayatını kaybetmesine olan rehine krizi ile ilgiliydi. AİHM, 2017 senesinde verdiği bir karar ile Rusya güvenlik güçlerinin söz konusu olay ile ilgili “ciddi hataları” olduğunu söylemiş ve Kremlin'i 3 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etmişti.