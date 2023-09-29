Avrupa kurumlarında yoğun Kavala mesaisi

Avrupa Konseyi'nde ne olacak?





Vaclav Havel Ödülü

Öte yandan, AKPM her yıl insan hakları savunucularına ya da insan hakları savunucuları için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarına verdiği Vaclav Havel Ödülü’nü bu yıl kazanan isim ya da isimleri 9 Ekim Pazartesi günü açıklayacak.