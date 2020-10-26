Avrupa'da durum kritik... Merkel: Çok zor aylar var önümüzde

ALMANYA'DA DURUM CİDDİLEŞİYOR
Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısını 8 bin 685 olarak açıkladı. Geçen pazartesi günlük vaka sayısı 4 bin 325 olarak açıklanmıştı. Cumartesi ise Almanya’da günlük vaka sayısı 14 bin 714 olarak duyurulmuştu. Vaka sayısının düşük olarak açıklanmasının nedeni hafta sonu hem az sayıda testin yapılması hem de alınan test sonuçlarının tümünün Robert Koch Enstitüsü’ne bildirilmemesi olarak açıklandı.
Salgının ortaya çıkmasından bugüne Almanya’da toplam vaka sayısı 437 bin 866’ya yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 321 bin 600. Hasta sayısı 106 bin 210 olarak duyurulurken, yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısı 1242 olarak açıklandı.
Almanya’da son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 10 bin 56 oldu.
Başbakan Angela Merkel günlük vaka sayılarının hızla artmasının endişelendirdiğini söyledi. Bild gazetesinin haberine göre CDU eyalet meclisleri grup başkanlarıyla yaptığı toplantıda Almanya’da salgının etkisinin aylar süreceğini belirten Merkel, “Çok çok zor aylar var önümüzde” dedi. Robert Koch Enstitüsü ise pazartesi yaptığı değerlendirmede, “Virüs halk arasında çok hızlı yayılıyor. Virüsün yayılmaması için herkese acil olarak sorumluluk düşüyor” denildi.
FRANSA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 4 günde, Kovid-19 vaka sayılarında "en yüksek seviyede artış" yaşanıyor.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 10 artışla 1 milyon 138 bin 507'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
116 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 761'e ulaştığı ülkede, son 7 günde tedavi altına alınan 12 bin 176 kişiden 1816'sının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
İSPANYA OHAL İLAN ETTİ
İspanya'da hızla artan yeni Covid-19 vakalarını kontrol edebilmek amacıyla ülke çapında ikinci kez olağanüstü hal ilan edildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez olağanüstü tedbirin pazar günü yürürlüğe gireceğini açıkladı ve Kanarya Adaları dışında ülke genelinde gece 23 ile sabah 6 saatleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Başbakan Sánchez, 19 bölge yönetiminin, seyahat sınırlamaları ve sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik yapma yetkisine sahip olduğunu söyledi.
Sanchez, Kabine toplantısının ardından, "Gerçek şu ki, Avrupa ve İspanya, salgının ikinci dalgasına batmış durumda" açıklamasında bulundu.
HOLLANDA'DA KISMİ KARANTİNAYA RAĞMEN EN YÜKSEK VAKA SAYISI
Hollanda'da 'kısmi karantina' uygulanmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 203 vaka ile şu ana kadar görülen 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi.
Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 203 vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 291 bin 254'e, hayatını kaybedenlerin sayısının da 7 bin 46'ya ulaştığı bildirildi.
Bu arada Hilversum şehrinde uyarılara rağmen bir araya gelen 300 kişinin katıldığı partiye baskın düzenlendi.
Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, kısmi karantina uygulanmasına rağmen 300 kişinin bir araya geldiği partiye baskın yapıldığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
BULGAR BAŞBAKAN KORONA'YA YAKALANDI
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un Covid-19 testi pozitif çıktı.
Borisov daha önce iki defa test olmuş ve bu testler negatif çıkmıştı. Ancak yardımcısının testi pozitif çıkınca o da karantiya girmişti. Borisov karantinadan çıkalı bir gün oldu ki son testi pozitif çıktı ve virüsü kaptığı anlaşıldı. Tüm planlarını ve toplantılarını erteleyen başbakan iyileşme sürecini evinde izole şekilde geçirecek.