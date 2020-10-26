Avrupa'da durum kritik... Merkel: Çok zor aylar var önümüzde

ALMANYA'DA DURUM CİDDİLEŞİYOR





Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısını 8 bin 685 olarak açıkladı. Geçen pazartesi günlük vaka sayısı 4 bin 325 olarak açıklanmıştı. Cumartesi ise Almanya’da günlük vaka sayısı 14 bin 714 olarak duyurulmuştu. Vaka sayısının düşük olarak açıklanmasının nedeni hafta sonu hem az sayıda testin yapılması hem de alınan test sonuçlarının tümünün Robert Koch Enstitüsü’ne bildirilmemesi olarak açıklandı.





Salgının ortaya çıkmasından bugüne Almanya’da toplam vaka sayısı 437 bin 866’ya yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 321 bin 600. Hasta sayısı 106 bin 210 olarak duyurulurken, yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısı 1242 olarak açıklandı.





Almanya’da son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 10 bin 56 oldu.





Başbakan Angela Merkel günlük vaka sayılarının hızla artmasının endişelendirdiğini söyledi. Bild gazetesinin haberine göre CDU eyalet meclisleri grup başkanlarıyla yaptığı toplantıda Almanya’da salgının etkisinin aylar süreceğini belirten Merkel, “Çok çok zor aylar var önümüzde” dedi. Robert Koch Enstitüsü ise pazartesi yaptığı değerlendirmede, “Virüs halk arasında çok hızlı yayılıyor. Virüsün yayılmaması için herkese acil olarak sorumluluk düşüyor” denildi.





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