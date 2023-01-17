Aydın Cezaevi'nde mahkum Yılmaz Ekinci'nin şüpheli ölümü için beş memura dava

Aydın E Tipi Cezaevi'nde 13 Ocak 2022'de intihar ettiği ileri sürülen ancak daha sonra gardiyanlar tarafından yaka paça müşahede odasına götürüldüğüne dair kamera görüntüleri ortaya çıkan 28 yaşındaki Yılmaz Ekinci'nin ölümüne dair iddianame hazırlandı. İddianamede, C.A., M.E.D., M.İ., Ö.G.T. ve T.G. adlı gardiyanlara "görevi kötüye kullanmak" suçlaması yöneltildi.







RAPOR: TİPİK ASI DEĞİL

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı iddianamede, Yılmaz Ekinci'nin ölümüyle ilgili cezaevi tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, Ekinci’nin müşahede odasına götürüldüğü ana dair görüntülere işaret edilerek, "(...) kayıtta Yılmaz Ekinci’nin sol elini bir saniye gibi kısa bir süreliğine açtığı ve sol el avuç içine baktığının görüldüğü, müteveffa Yılmaz Ekinci’nin sol el avuç içinde koyu renkli bir cisim olduğu kanaatine varıldığı, bu cismin resim 28’de gösterilen, müteveffa Yılmaz Ekinci’nin iki eliyle 2-3 defa katladığı ve ayakkabı bağcıklarından bir adedini sol eline saklamak suretiyle müşahede odasına çıktığının tespit edildiği(...)" denildi.





Aydın Adli Tıp tarafından hazırlanan otopsi raporu iddianamede yer aldı. Raporda, Ekinci'nin ölümüne dair kimi bilgilere yer verildi. Raporda, "Yılmaz Ekinci hakkında, ölüm nedeninin boyun bölgesine bası sonucu mekanik asfiksi (havasızlık) olduğu, boyun bölgesinde saptanan telem izinin ası vakalarında genelde görülen tipik yapıda olmadığı ancak ası eylemine bağlı olmasının mümkün olduğu, durumun adli tahkikat ile aydınlatılmasının yerinde olacağı, yapılan toksikolojik analizler sonucunda herhangi bir madde tespit edilmediği, alınan sürüntü örneğinde yapılan tetkikler sonucunda sperm hücresi görülmediğinin tespit edildiği" ifadelerine yer verildi.







GARDİYANLARA UYARI CEZASI

İddianamede, infaz ve koruma memurları C.A., M.İ. ve T.G.'nin Ekinci'nin eline sakladığı iddia edilen ipi görmedikleri, "müdahale" biriminde görevli M.E. D.'nin Ekinci'nin sağ eline bakıp sol eline bakmadığı, müşahede görevlisi Ö.G.T.'nin ise müşahede odası girişinde üst aramasını gerektiği gibi yapmadığı aktarıldı. Cezaevi idaresinin söz konusu gerekçelerle 5 memur hakkında "kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak" suçlamasıyla disiplin soruşturması başlattığı ve uyarı cezası verdiği ifade edildi.





İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

5 memur hakkında açılan davanın ilk duruşması dün Aydın 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada söz verilen gardiyanlardan C.A., olay günü A.A.'nın talimatıyla Yılmaz Ekinci'yi koğuştan aldıklarını belirterek, "Yılmaz Ekinci, C6 koğuşundan çıktığı sırada biz müdahale biriminde görevli arkadaşlar tarafından gerekli üst araması yapıldı. Bu aramada herhangi bir kesici, delici veya ayakkabı ipi bulunmadı. Yılmaz, A.A. ile yaptığı görüşmede, koğuşta kalmak istemediğini söylemesi üzerine A.A., Yılmaz'ı bir önceki gün koyulan müşahede odasına götürmemizi istedi. Şahsı teslim ettiğimiz sırada burada kendisinin araması yapıldı. Buradaki aramayı Ö.G. kendisi yaptı" şeklinde kendini savundu.





İNTİHAR SORUSU

Sanık memur M.İ., beraat talep etti. Savcının, "Mahkumun intihara meyilli olduğunu biliyor muydunuz" sorusu üzerine M.İ., "Cezaevi kurumu tarafından bize Yılmaz Ekinci isimli şahsın intihara meyilli olduğuna dair bir bilgi verilmedi. Ben kurumda görev yaptığım süre zarfında Yılmaz Ekinci'nin kendisine zarar verme şeklinde bir eylemde bulunup bulunmadığını bilmiyorum" dedi.





Sanık gardiyan T.G. ise, "kusurunun" olmadığını iddia ederek, beraat ve duruşmalardan vareste tutulmak taleplerinde bulundu.





Yılmaz Ekinci'nin ailesi, sorumlu olan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.





Sanıkların avukatı, yasak eşyaları müşahede görevlisinin sorumlu olduğunu belirterek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.





KEŞİF TALEBİ

Ekinci ailesinin avukat İrfan Şafak ise, Ekinci'nin darbedilip öldürüldüğüne dair tanıklarının dinlenilmesini talep etti. Şafak, emanette bulunan ve olayda kullandığı iddia edilen ipin getirilerek, ölümün nasıl gerçekleştiğine dair mahallinde keşif talebinde bulundu.





SAVCININ TALEPLERİ

Söz verilen savcı, Aydın E Tipi Cezaevine müzekkere yazılarak, Yılmaz Ekinci'nin intihara meyilli olduğuna dair tutulmuş tutanak ve sanıklara uyarıda bulunulduğuna dair işlem olup olmadığının sorulmasını istedi. Savcı, ayrıca Ekinci'nin daha önce kendisine zarar verip vermediğinin sorulmasını, daha önce soruşturma yapılarak ayrıca kamu davası açılmasını istedi. Savcı, Ekinci ailesinin tanık dinleme ve keşif taleplerinin reddedilmesini talep etti.





TALEPLERE RET

Mahkeme, Yılmaz Ekinci'nin intihara teşebbüs girişiminde bulunup bulunmadığı ve intihara meyilli olduğuna ilişkin bir durum tespitinin yapılıp yapılmadığına dair cezaevine müzekkere yazılmasına, tanık dinleme ve keşif yapılması yönündeki taleplerinin reddine karar verdi.





Bir sonraki duruşma 28 Mart'ta görülecek.