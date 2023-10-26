AYM Can Atalay kararını verdi: Peki şimdi ne olacak?

Bundan sonra yapılacaklar

Peki, bundan sonra Can Atalay davasında neler olacak? DW Türkçe'ye konuşan AYM kaynakları, Can Atalay'ın bundan sonra tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, daha önce verilen Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu kararlarını anımsattı. AYM, dönemin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdiğinde, yerel mahkemeden sırasıyla şunların yapılmasını istemişti:

Anayasa'ya göre karar uygulanmak zorunda





Can Atalay davası nedir?

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi davasında Osman Kavala ile birlikte yargılanan 8 sanıktan biriydi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022 tarihinde Gezi davasında Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay'ın arasında bulunduğu 7 sanığı ise darbeye teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Atalay'ın arasında bulunduğu 7 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Oysa aynı davada mahkeme, daha önce beraat kararı vermiş ancak Yargıtay tarafından karar bozulmuştu.

Yargıtay durma kararı vermedi



