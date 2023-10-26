Türkiye-İsrail normalleşme süreci sona mı eriyor?





İlişkiler olumsuz etkilenecek







Bu süreç, ülkelerini uzun yıllardır yöneten ancak 2010’da Mavi Marmara kriziyle başlayan ve onu izleyen krizler nedeniyle hiç fiziki görüşme gerçekleştirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 20 Eylül 2023’de BM Genel Kurulu için bulundukları New York’ta yüz yüze görüşmelerinin de önünü açmıştı.

Karşılıklı ziyaretler planlanıyordu

Erdoğan-Netanyahu görüşmesinin en önemli sonuçlarından biri liderler düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin yapılması uzlaşısı olmuştu.

Büyükelçiler çekilir mi?