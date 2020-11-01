Samanyolu Haber /Spor / Babasının formasını giyecek! /01 Kasım 2020 00:10

Babasının formasını giyecek!

Formula 1'de şampiyonluk rekorları kıran Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ilk kez bir F1 arabasının direksiyonuna geçecek.

SHABER3.COM

Formula 2'de Prema Racing takımında mücadele eden 21 yaşındaki Mick Schumacher, babası ile birlikte aynı dönemde F1'de yarışan ve halihazırda Alfa Romeo'da mücadele eden Kimi Raikkonen ile aynı arabayı paylaşacak.

Raikkonen, 2007 yılında Michael Schumacher'in yerine Ferrari'ye transfer edilmişti. Çift, geçen yıl test seanslarında Ferrari ve Alfa Romeo için sürüş yapmış F1 tecrübesine sahip.

Schumacher Alfa Romeo için, Ilott ise Haas arabasında oturacak.

Takımın patrona Shwartzman (fotoğrafta sağda), hangi takıma sahip olacağına dair hiçbir onay olmadan ilk çıkışını yapmak için sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sine kadar beklemek zorunda kalacak.
Mick Schumacher, Eifel Grand Prix'sinde sürecek

Mick Schumacher (Solda), Eifel Grand Prix'inde F1 forması giyecek.

BABASI MICHAEL SCHUMACHER'İN İZİNDEN GİDİYOR

Fransız Alpleri’ndeki Meribel’de 29 Aralık 2013'te kayak yaparken kaza geçiren Michael Schumacher yıllarca bitkisel hayatta kalmıştı. 

Şu sıralarda İsviçre'nin Cenevre Gölü yakınlarındaki evinde ailesi tarafından bakılan Schumacher'i ziyaret etmek için sınırlı sayıda kişiye izin veriliyor. 

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