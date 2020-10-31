Belarus sınırları kapatıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebi ile birçok ülke karantina tedbirlerine geri dönüyor.





Belarus Devlet Sınır Komitesi tarafından yapılan açıklamada, sınırların Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren yabancılara kapatılacağı duyurulurken, yabancıların ülkeye kara veya demiryolu ile girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.







Diplomatik temsilciliklerde çalışanlar, uluslararası yardım kuruluşu çalışanları ve uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri yasaktan muaf tutuldu.





UKRAYNA VE RUSYA VATANDAŞLARINA TRANSİT GEÇİŞ İZNİ





Söz konusu sınırlardan Belarus'ta geçici ya da sürekli ikamet izni bulunan ve çalışma izni olan yabancıların da giriş yapabileceği belirtildi.





Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Belarus'a girişine ise kendi ülkelerine transit geçiş yapmaları durumunda izin verileceği kaydedildi.







Sınırların yabancılara kapatılması kararından başşehir Minsk'te bulunan Minsk Havalimanı'na yapılacak girişler muaf.





Belarus'ta toplam vak'a sayısı 98 bin 482'ye, toplam can kaybı ise 980'e ulaştı.