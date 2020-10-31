Samanyolu Haber /Dünya / Belarus sınırları kapatıyor /31 Ekim 2020 23:50

Belarus sınırları kapatıyor

Belarus Devlet Sınır Komitesi, ülke sınırlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele maksadıyla yarından itibaren yabancılara kapatılacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebi ile birçok ülke karantina tedbirlerine geri dönüyor. 

Belarus Devlet Sınır Komitesi tarafından yapılan açıklamada, sınırların Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren yabancılara kapatılacağı duyurulurken, yabancıların ülkeye kara veya demiryolu ile girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Diplomatik temsilciliklerde çalışanlar, uluslararası yardım kuruluşu çalışanları ve uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri yasaktan muaf tutuldu. 

UKRAYNA VE RUSYA VATANDAŞLARINA TRANSİT GEÇİŞ İZNİ

Söz konusu sınırlardan Belarus'ta geçici ya da sürekli ikamet izni bulunan ve çalışma izni olan yabancıların da giriş yapabileceği belirtildi. 

Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Belarus'a girişine ise kendi ülkelerine transit geçiş yapmaları durumunda izin verileceği kaydedildi.

Sınırların yabancılara kapatılması kararından başşehir Minsk'te bulunan Minsk Havalimanı'na yapılacak girişler muaf.

Belarus'ta toplam vak'a sayısı 98 bin 482'ye, toplam can kaybı ise 980'e ulaştı. 
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