Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli ve Özdağ'ın 'Soylu' kavgası: 'Su katılmamış edepsizliktir' /10 Mayıs 2022 13:40

Bahçeli ve Özdağ'ın 'Soylu' kavgası: 'Su katılmamış edepsizliktir'

Partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta TBMM'nin önüne giden ve Süleyman Soylu'yu düelloya çağıran Ümit Özdağ'ı 'sığınmacı' konusu üzerinden eleştirdi. Özdağ, Bahçeli'ye sosyal medyadan cevap verdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık olağan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dikkat çeken konu başlıklarından biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan gerginlikti. 

Bahçeli, geçen hafta TBMM önüne giden ve İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Ümit Özdağ'ı çok sert sözlerle eleştirdi. MHP lideri; "Marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanımızın hedef alınması, bakanlıkta yığınak yapmaları, milletimizde haklı tepkiye yol açmıştır. Parmak sallayarak tehdit etmek, utanç verici bir alçalma halidir. Bakanlık önüne gelenler, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir. Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak, su katılmamış edepsizliktir. Hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. Buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır. Kimin hesabı varsa hukuk yolu açıktır. Bakana ismiyle, kaba şekilde ifade etmek, devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir. Hiçbir bakanlığımız gelişigüzel nümayiş yeri, siyasi rant devşirmenin alanı değildir. Bakanımıza ismiyle hitap edip aklınca meydan okumaya işi götürenler, hangi melanetin ümidi olduklarını düşünmeliler" dedi. 

"UCUNDA ÖLÜM OLSA DA"

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Ümit Özdağ sosyal medya hesabından cevap verdi. Mesajına, "Zafer Partisi'ni kurarken, Büyük Türk Milleti'ne söz vermiştim; 'Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye’nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır' Verdiğim sözün sonuna kadar arkasındayım!" notunu düşen Özdağ, yaptığı açıklamada, "Babası Muzaffer Özdağ MHP kurucusu, Annesi Gönül Özdağ MHP Kadın Kolları Genel Başkanı, kendisi 2 dönem MHP Milletvekili olan bana 'Soros çocuğu' diye küfredene, MHP'nin kuruluş sürecine/ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir" dedi.


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