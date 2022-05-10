Bahçeli ve Özdağ'ın 'Soylu' kavgası: 'Su katılmamış edepsizliktir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık olağan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dikkat çeken konu başlıklarından biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan gerginlikti.







Bahçeli, geçen hafta TBMM önüne giden ve İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Ümit Özdağ'ı çok sert sözlerle eleştirdi. MHP lideri; "Marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanımızın hedef alınması, bakanlıkta yığınak yapmaları, milletimizde haklı tepkiye yol açmıştır. Parmak sallayarak tehdit etmek, utanç verici bir alçalma halidir. Bakanlık önüne gelenler, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir. Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak, su katılmamış edepsizliktir. Hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. Buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır. Kimin hesabı varsa hukuk yolu açıktır. Bakana ismiyle, kaba şekilde ifade etmek, devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir. Hiçbir bakanlığımız gelişigüzel nümayiş yeri, siyasi rant devşirmenin alanı değildir. Bakanımıza ismiyle hitap edip aklınca meydan okumaya işi götürenler, hangi melanetin ümidi olduklarını düşünmeliler" dedi.







"UCUNDA ÖLÜM OLSA DA"



