Bakan Nebati maçta yuhalandı: Meclis’te Hizbullah istemiyoruz

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta haftalardır liderliğini sürdüren Yeni Mersin İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Yomraspor'u 5-1 farklı bir skorla yenerek Spor Toto 2. Lig’e yükselmeyi başardı. Kırmızı-lacivertliler maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünleri dolduran binlerce taraftarı ile şampiyonluk sevinci yaşadı.



Maçtan sonra sahaya inen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise yuhalandı. Binlerce taraftar, “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sloganları attı.



Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancar da izledi.



“MECLİS’TE HİZBULLAH İSTEMİYORUZ”



Maçtan sonra futbolcular ve teknik heyet sahada kenetlenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Futbolcuları tebrik etmek üzere sahaya giren Bakan Nureddin Nebati yuhalandı. Tribünleri dolduran binlerce taraftar, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” ve “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sloganları attı.



CHP'Lİ SEÇER DE SAHAYA İNDİ



Bakan Nebati'nin yuhalandığı Mersin Stadyumu'nda maçtan sonra inerek taraftarları selamlayarak şampiyonluk sevincine ortak olan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, büyük ilgi gördü.



Kalp işareti yaparak taraftarları selamlayan Seçer'i, binlerce taraftar “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganlarıyla karşıladı.