'Bakan Nebati'nin sözleri rezaletin daniskası'

yazısı: İşte Orhan Uğuluoğlu'nun





Allah ile aldatmak…



Tüccar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "yeni ekonomi modeliniz tutmazsa" sorusuna, "Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem" diye yanıt verdi…



AKP iktidarı 19 yılda Türk milletini o hale getirdi ki;



-11 milyon işsiz,



-Asgari ücretli,



-Emeklilikte yaşa takılanlar,



-Atanamayan öğretmenler,



-Milyonlarca emekli her gün eve boynu bükük dönüyor…



Umurunda mı Cumhur İttifakı'nın eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin?



Yandaş müteahhitlere, 5'li çeteye; köprü, yol, tünel, havaalanı, hastane için vergi afları ile dolarlar yağdıran AKP iktidarı değil mi?



Pazar artıklarından, çöpten gıda toplayan vatandaşları AKP iktidarı da yandaş ve yancısı MHP de seyretmiyor mu?



Nebati, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a diyor ki;



- "Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle'deki çoban artık benden umudunu kesmiştir.



Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye'ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm…"



19 yıl sonra bugün bilin ki;



-Sokaktaki vatandaş,



-Dicle'deki çoban,



-İşçiler,



-Patronlar,



-Emekliler,



-İşsizler; AKP ve MHP ittifakından umutlarını çoktan kestiler…



Türkiye'ye zarar verdiğinizi görüyorlar ve sizden nefret ediyorlar…



Ama üzülmeyin çare var; Erken Seçim…



Bakan Nebati bil ki;



"Türkiye'ye iyi bir şekilde bakan İslam Ümmeti var" dediğiniz o Arap ülkelerinin gözleri Türkiye'nin güzide şirketlerinin üzerinde.



Onlar, Türk Hava Yolları'nı, Aselsan'ı, Roketsan'ı, Havelsan'ı hatta onlarca şirketimizi "batan geminin malları" anlayışı ile kapışmaya hazırlanıyorlar…



Değerli okurlarım,



Babadan varlıklı onlarca şirketin sahibi sarayın atadığı tüccar Bakan alın teri ile çalışanlar ile kendisini mukayese ederek dedi ki;



- "Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin.



- Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer.



- 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim.



- Ben babadan görme bir insanım. Babamın bana bıraktıklarını kaybederim.



- Ben bunu göze alır mıyım Sevilay Hanım?



- Bu işi ya düzelecek ya düzelecek! Yeter ki bize güvenilsin, inanılsın!"



Rezaletin daniskası bu sözler; işçileri, memuru hor gören bu zihniyet ne yazık ki enflasyonun altında ezilerek yaşamak zorunda kalan milyonların yaşam sorunlarının anlamını bilmiyor hatta küçümsüyor.



Tek düşündüğü bütün varlığını ve babasından kalanları kaybetmek…



Değerli okurlarım,



Nebati diyor ki;



- "Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider varmış görmeye geldik diyenleri hayal kırıklığı yaratacak bir duruma gelmek istemem ve bu yüzden de Allah'a sığınırım…"



Merhum Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, "Allah ile aldatmak" kitabının açıklamasında diyor ki;



- "Kur'an, "Allah ile aldatılmayın!" ihtarında bulunmasına rağmen Türk halkı, dinine olan derin saygısı yüzünden Allah ile aldatılıyor.



-Allah ile aldatmak; dini; çıkar, koltuk, baskı, egemenlik aracı yapan bir sanayi koludur. İşin esası bakımından ne dini vardır ne de imanı. Onun dini-imanı, Tanrısı, ibadeti hep çıkarı ve hesabıdır.



-Allah ile aldatanlar dokunulmaz, eleştirilmez bir 'tahakküm teolojisi' oluşturmuşlardır. Türkiye'de bu teolojiyi egemen kılmak istiyorlar ve bunda büyük ölçüde başarılı olmuşlardır.



-Bu bir Haçlı-İngiliz siyasetidir. Atatürk bu şeytanî siyaseti, ta 1920'de Müslüman dünyaya tanıtıyor; İngilizlerin siyasetinin 'İslam'ı İslam'la yok etme siyaseti' olduğunu ilan ediyor.



-Türkiye'de sosyal devleti çöküşün eşiğine getiren sebeplerin başında Allah ile aldatanların yarattığı 'sadaka kültürü' ve bu kültürün yarattığı 'sömürü merhametçiliği' gelmektedir.



-AKP iktidarı bu yıkıcı sebebin saltanat dönemini temsil etmektedir. Allah ile aldatanlar, iane çadırlarıyla yetinecek bir toplum özlemektedirler.



-Yaşadığımız günlerin ABD ve AB'sinde, Türkiye ile ilgili ilk hedef Türk Ordusu'nu etkisizleştirmek olarak dikkat çekiyor.



-Laikliğe saldırıyı emperyalizmin Haçlı kurmayları kotarıyor. Müslümanlar burada sadece taşeronluk yapmaktadır.



-Türkiye'yi Allah ile aldatma zehrinin panzehri ancak İslam'ın gerçeği içinden çıkarılabilir."

