Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık listeye her gün yenisini ekliyor: İşte hileli firmalar! /23 Aralık 2024 20:31

Bakanlık listeye her gün yenisini ekliyor: İşte hileli firmalar!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim'den bu yana gıdada hile yaparak halk sağlığını hiçe sayan firmaları tek tek açıklıyor. Listeye hemen hemen her gün yeni firmalar ve ürünler ekleniyor. Et ürünlerinin içine sakatat karıştıran; at, eşek ve domuz eti kullanan firmalar da ifşa ediliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesi her geçen gün genişliyor. Gıdada yapılan hileler arasında et ürünlerinin içine at, eşek ve domuz eti karıştıran firmalar da tek tek ortaya çıkıyor. Mide bulandıran hilelere her gün yenisi ekleniyor.



Antalya'daki Merve Lokantası'nın tas kebabında, Fethiye'deki Çin restoranının dana kaburgasında, Havran'lı Kasap markasıyla satılan dana sucukta domuz eti çıktı.



Domuz etinin yanı sıra at ve eşek eti de ette yapılan hileler arasında ön plana çıkıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, hileli gıdalarda Adana ve Sakarya illeri adeta birbiriyle yarışıyor. Bakanlığın listesine göre vatandaşa en çok at ve eşek eti yediren firmalar bu illerde yer alıyor.



Bakanlığın açıkladığı listeye göre Adana'dan 15, Sakarya'dan ise 7 işletmenin vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Bu 2 ilin ardından Antalya, Mersin ve Manisa geldi. Bu illerde ise 4'er işletme listeye girdi.



İşte Türkiye'de at ve eşek eti sattığı tespit edilen işletmeler...



Köfte ve Et Dönerde Mide Bulandıran Hile! Tek Tek İfşa Edildi...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Gıdada yapılan hilelerle vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler de tek tek ifşa ediliyor.

Zeytinyağı en çok tağşiş yapılan gıdalar arasında zirvede. Son listede yine zeytinyağına 'tohum yağları karıştırıldığı' tespit edildi. Mudanya Köy Koop., Lux Ayvalık Körfezim ile Ada markasının zeytinyağları ifşa listesine girdi.

"02 Adana Yasin-Poyraz" firmasının et dönerinde 'deri dokusu' ile 'kanatlı eti' tespiti yer aldı. Firma İzmir'de faaliyet gösteriyor.

Yine İzmir'de faaliyet gösteren "Kazan Köfte" firmasının haşlanmış köftesinde 'soya' tespit edildi.

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine ise 6 Aralık'ta Hatice Gecegiden firmasının bitkisel karışım yağı girdi. Söz konusu üründe 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti' yapıldı.




İşte 6 Aralık taklit ve tağşiş yapan firmalar...


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