Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık TÜİK'e veri akışını kesti: Korona ölümleri çok büyük rakamlara ulaşmış olabilir! /20 Eylül 2021 10:07

Bakanlık TÜİK'e veri akışını kesti: Korona ölümleri çok büyük rakamlara ulaşmış olabilir!

DEVA Partili eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, Sağlık Bakanlığı'nın ve TÜİK'in koronavirüs ölümlerini gizlediğini söyledi. Aydemir, "Sağlık Bakanlığı pandemi süresince TÜİK’e veri akışını durdurdu. Covid-19 nedeniyle ölümler aktarılmıyor. Korona nedeniyle ölenlerin sayısındaki doğru bilgiyi vermemek için bu yapılıyor" dedi.

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TÜİK tarafından Ulusal Veri Tablosu’na göre 17 Eylül tarihinde yayınlanması gereken Hayat Tabloları açıklanmadı.

TÜİK yaptığı açıklamada, “Ulusal Veri Yayınlama Takvimi’ne göre 17 Eylül 2021, saat 10.00’da yayımlanması planlanan ‘Hayat Tabloları, 2018-2020’ haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların henüz tamamlanamamış olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” duyurusunu yaptı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Eski TÜİK Başkanı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, ölümlerle ilgili hiçbir verinin yayımlanamadığına dikkat çekerek tepki gösterdi. TÜİK’in “gerekçesinin inandırıcı olmadığını” belirten Aydemir, şunları söyledi:

“Biz, 2014-2015 yıllarında yeni bir sistem kurduk. TÜİK ve Sağlık Bakanlığı olarak ölümleri elektronik ortamda izlemeye başladık. Vefat olduğunda otomatikman bilgiler hastanelerde sisteme giriliyor. Buradan da Sağlık Bakanlığı’na, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’ne, SGK’ye, belediyelere, mezarlıklara gidiyordu. Vatandaşın daha önce uğraştığı işlerin hepsini biz bitirdik. Yeni bir sistem kurduk. Otomatik olarak veriler işleniyordu. Şu anda anladığım kadarıyla sorun şu: Sağlık Bakanlığı pandemi süresince TÜİK’e veri akışını durdurdu. Covid-19 nedeniyle ölümler aktarılmıyor. Korona nedeniyle ölenlerin sayısındaki doğru bilgiyi vermemek için bu yapılıyor. Sağlık Bakanlığı da TÜİK de görevini yapmıyor. İkisi de yasayı ihlal ediyor” dedi.

TÜİK, “hayat tablolarının” ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor: “Her yaştaki nüfusun ölümlülük olasılıklarını ve hayatta kalma sürelerini ayrıntılı olarak açıklayan tablolardır. Hayat tabloları, ölümlülük (mortalite) tabloları olarak da bilinmektedir.
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