Balkon ve camlardan İstiklal Marşı okundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için saat 21:00’de balkon ve camlara çıkan milyonlarca yurttaş hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.



Koronavirüs önlemleri kapsamında TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümünü yurttaşlar evlerinde kutladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 21:00’de herkesi hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumaya davet etmişti.





Saat 21:00’i bulduğunda evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan yurttaşlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşı okudu.





4 DAKİKA ERDOĞAN BEKLENDİ





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması bitmediği için Meclis'teki İstiklal Marşı töreni bekletildi, 21:04'te gerçekleştirildi. Yurttaşlar ise marşı 21:00'de evlerinden okudu.