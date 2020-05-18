Barış İçinde Birlikte Yaşama Günü'nde Hollanda'da farklı etkinlik

BASRİ DOĞAN-AMSTERDAM,







16 Mayıs’ta Uluslararası Barış İçinde Birlikte Yaşama Günü dolayısıyla Hollanda’nın yaklaşık 25 şehrin de dayanışma içinde, sağlık kuruluşları, itfaiye, polis, hastane ve yaşlılar merkezinde ki insanlar unutulmadılar. Birlikte Yaşamayı güçlendirme adına, Hollanda genelinde faaliyet yapan Kunst van het Samenleven (Birlikte Yaşama Sanatı) ve şehirlerde ki Hizmet vakıfları ve Hizmet gönüllüleri çantalar hazırladılar. İçerisine küp kek konularak gün boyunca ikram edildi..





ANLAMLI ETKİNLİK





Hollanda genelinde mevcut korona krizi yalnızlık, eşitsizlik ve kutuplaşma gibi birçok yapısal sorunun daha da artığını ortaya çıkardı. Buna karşı, 16 Mayıs’ta hep birlikte barış, hoşgörü, saygı, dayanışma ve karşılıklı anlayışla herkesin barış içerisinde yaşadığı bir toplumu hizmet mensupları Hollanda'ya bu anlamlı etkinlik ile göstermiş oldular.





Hollanda'nın farklı şehirlerinde Hizmet gönüllülerinin yapmış olduğu bu anlamlı etkinlik Hollandalı kurum ve şahıslardan büyük takdir gördü, memnuniyetlerini dile getirdiler.









Amsterdam'daki Birlikte Yaşam Sanatı bağlamında Hollanda Platform INS’in girişimiyle hayata geçirilen etkiliğe katılan Hollandalı Yazar Cees Buys izlenimlerini duygularını kaleme aldı.





Barış Mesajlarını evden eve teslim etmek için düzinelerce gönüllünün sokaklara çıktığını anlatan Cees Buys 'Her yerde, özellikle de korona krizinin birçok insanı yalnız ve ağır bir şekilde karamsarlığa itildiği bir günde bu jest çok takdir edildi.' dedi





İşte Yazar Cees Buys 'ın yazısından bir bölüm





Gönüllülerin çoğu Gülen hareketinin (Hizmet) üyesiydi. Bu insanlar özellikle mahallelerde ve ilçelerde karşılıklı barışı teşvik ederler ve özellikle toplumumuzla iyi entegrasyona kendilerini adamışlardır. Özellikle “barış içinde birlikte yaşamak” kavramını, özellikle gelecek nesillere aktarmak istiyorlar. Bunu esas olarak burada hem sözcük hem de eylemde iyi bir örnek oluşturarak yaparlar.





16 Mayıs Cumartesi günü yüzlerce insan Amsterdam Osdorp'ta ki sokaklara çıktı. Polis karakolu, itfaiye istasyonu, bakım kurumu ve yaşlılar gibi önemli kurumlar da ziyaret edildi.





Dayanışma dışında, benzer olaylar Hollanda'daki yaklaşık 25 şehirde de organize edildi. Barış ve uyum içinde toplum, zaten yalnız olan insanları korona sınırlamaları nedeniyle daha da güçlendirilmelidir.Simdi tamamen tecrit edilmişti (gençlerden yaşlıya). Şimdi birbiriniz için orada olduğunuzu gösterin.

Basri Doğan da bu hizmet gönüllülerden biriydi. Basri geçtiğimiz günlerde tüm gönüllü çalışmaları için bir Kraliyet onuru aldı. Basri bu nedenle söz konusu Gönüllü Hareketi'nin aktif bir üyesidir.

Hizmet hareketi, ünlü Müslüman din adamı Gülen'in fikirlerinden esinlenen insanlardan oluşuyor. Bu felsefe, her kesimden insanlar ile iyi diyalog kuranlardan oluşuyor.Uyum ve barış içinde toplum, Gülen'in önceliklerin biridir.





Mevcut Türk rejimi tarafından Hizmet hareketinin olumsuz olarak resmedilmesi kesinlikle haksızdır. Örneğin Hollanda İstihbarat Teşkilatı, AIVD birkaç yıl önce Hizmet hareketinin üyelerini iyice taradı ve bunların hiçbirini herhangi bir tehlikeye işaret edecek bir şey bulamadı: aksine. Temsilciler Meclisi'ndeki sorulara yanıt olarak, Orta Doğu makamı Prof. Dr. . Utrecht Üniversitesi'ne bağlı M. van Bruinesse, bu Hizmet hareketi hakkında derinlemesine araştırmalar yapıyor. Bu araştırmadan sonraki raporu, diğer şeylerin yanı sıra, bu kişilerin yüksek eğitimli, hızlı bir şekilde entegre olduklarını ve aynı zamanda Hollandaca dilini hızlı bir şekilde konuştuklarını, neredeyse hiç yardım talep etmediklerini ve Hollanda toplumuna ve ekonomiye olumlu katkıda bulunduklarını gösterdiğini ortaya çıkardı.

Mevcut korona krizi Hollanda'da yalnızlık, eşitsizlik ve kutuplaşma gibi birçok yapısal sorunun daha da arttığı bir durumla sonuçlandı.





Artık birçok insanın korku ve coşku arasında yaşadıkları anlaşıldı. İnsanlar coşkuyla olumlu konuşuyorlar, ancak hepsi bir korona enfeksiyonu korkusu için öngörülen mesafeyi koruyor.

Umarım, tüm korona kısıtlamaları yakında sona erecek. Robert Schuller “Zor zamanlar biter, zor insanlar asla!” Demişti. Korona riskleri tekrar patlayana kadar birlikte güçlü kalalım.





Hollanda hizmet hareketi mensuplarının Kunst van het Samenleven yani Birlikte Yaşama Sanatına katkı amaçlı poşetler içinde dağıttıkları küp kekleri yalnızlığa umarım bir umut ve ışık olur.