Medipol Başakşehir'den Manchester United karşısında tarihi galibiyet

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Medipol Başakşehir ile Manchester United karşı karşıya geldi.





Turuncu-lacivertli ekip, güçlü rakibini 13'üncü dakikada Demba Ba ve 40'ıncı dakikada Edin Visca'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Medipol Başakşehir böylece, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almış oldu.





İngiliz ekibinin tek golü ise 43'üncü dakikada Anthony Martial, kaydetti.





Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 3'e yükseltti, Manchester United ise 6 puanda kaldı.





Takımlar dördüncü hafta maçında 24 Kasım Salı günü Old Trafford'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.





Öte yandan, Manchester United bu sonuçla birlikte Türkiye'deki son üç deplasman maçından da eli boş ayrılmış oldu:

Galatasaray: 1-0 :Manchester United (Kasım 2012)

Fenerbahçe: 2-1 :Manchester United (Kasım 2016)

Medipol Başakşehir: 2-1: Manchester United (Kasım 2020)





Gruptaki son puan durumu







