Samanyolu Haber /Dünya / Başkan Adaylarının 15 Ekim’deki tartışması iptal /10 Ekim 2020 09:49

Başkan Adaylarının 15 Ekim’deki tartışması iptal

Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasında 15 Ekim’de yapılması planlanan tartışma programı iptal edildi

SHABER3.COM

Başkanlık seçimleri öncesinde adaylar arasında yapılan tartışma programlarının sponsorluğunu yürüten partilerüstü Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasında 15 Ekim’de yapılması planlanan tartışma programının iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada iki partinin de bu tarih için alternatif planlar yaptıkları belirtildi.

Komisyon, elektronik posta ile yaptığı açıklamada, 22 Ekim’de yapılması planlanan son tartışma programının hazırlıklarına odaklanacağını bildirdi.

Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Başkan Donald Trump'a konulan Corona enfeksiyonu teşhisi nedeniyle Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın katılacağı ikinci tartışma programının sanal ortamda düzenleneceğini açıklamıştı.

Başkan Trump ise Corona enfeksiyonu teşhisi nedeniyle tartışmanın sanal ortama taşınması kararına tepki göstermiş ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan programa sanal ortamda düzenlenmesi halinde katılmayacağını kaydetmişti.

Demokrat aday Biden da Trump’ın Corona virüsü testleri pozitif olduğu sürece "tartışma yapılmaması" gerektiğini dile getirmişti.

Biden Başkan’ın etkinliğe katılmayacağını açıklamasının ardından, bu tarihte ABC televizyonu tarafından düzenlenecek bir etkinliğe katılacağını bildirmişti.

ABD’de başkan adaylarının aynı mekanı paylaşmadan tartışma programına katılmaları, bir ilk olmayacaktı. 1960 yılında Richard Nixon ve John F. Kennedy arasında yapılan üçüncü tartışmada iki aday, Amerika'nın farklı eyaletlerden programa katılmıştı.
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