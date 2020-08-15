Samanyolu Haber /Spor / Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark /15 Ağustos 2020 02:21

Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi fark

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde adeta erken final olarak değerlendirilebilecek bir mücadele yaşandı. Tek maç üzerinden oynanan yarı finale çıkma müsabakasında galip gelen taraf ise 8-2'lik skorla Bayern Münih oldu.

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Şampiyonlar Ligi sekizli finalinde Bayern Münih, rakibi Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tek maçlı eliminasyon sistemiyle devam eden UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 

Portekiz'in Lizbon kentindeki Benfica'nın sahası olan Işık Stadyumu'nda oynanan maçta Barcelona'yı 8-2'lik skorla deviren Alman temsilcisi yarı finale yükselen taraf oldu. 

Bayern Münih, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme maçında sekiz gol bulan ilk takım olarak tarihe geçti.

Maça adeta fırtına gibi başlayan Bayern Münih henüz 4. dakikada Thomas Müller'in golüyle öne geçti. Barcelona, David Alaba'nın 7. dakikasında kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı ancak oyun üstünlüğünü tekrar ele alan Alman temsilcisi, 21. dakikada Ivan Perisic, 27. dakikada Serge Gnabry ve 31. dakikada ilk golün de sahibi olan Thomas Müller'in golleriyle maçın ilk yarısını 4-1 önde tamamladı. 

Bayern Münih, ikinci yarıda da oyunun hakimiydi. Barcelona, ani gelişen atak sonucunda 57. dakikada Luis Suarez'in kaydettiği şık golle umutlansa da, Bayern Münih'in bu gole yanıtı çok gecikmedi. 

63. dakikada Alphonso Davies'in sol kanattan müthiş bir şekilde topu taşıyarak hazırladığı pozisyonda Joshua Kimmich fileleri havalandıran isim oldu ve fark yeniden üçe çıktı. 

Maçın kalan bölümlerinde de üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 82. dakikada Robert Lewandowski, 85 ve 89. dakikada Philippe Coutinho'nun golleriyle sonuca gitti: 2-8.

Alman devi, yarı finalde 15 Ağustos Cumartesi günü Manchester City ile Lyon arasında oynanacak maçın galibiyle eşleşecek.
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