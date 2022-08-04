Bedeliye personeli resmi yazı ile Erdoğan'ın mitingine çağrıldı

AKP’li Gebze Belediyesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü İzmit'te yapacağı mitinge gelmeleri için tüm personeline eksiksiz katılım çağrısı yaptı.







Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Belediye İnsan Kaynakları’ndan müdürlüklere gönderilen yazıda şöyle denildi:





"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli katılımıyla 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü İzmit Milli irade Kent Meydanı'nda saat 16:30'da yapılacak belediyemizin faaliyetlerinin de içinde bulunduğu; Kocaeli’de ulaşımdan altyapıya, sağlıktan eğitime kazandırılan eserlerin açılışının yapılacağı Açılış Bayramı’na resmi bir program olması münasebetiyle tüm personelimizin (Memur işçi, sözleşmeli ve KHK’lı) eksiksiz katılımının gerçekleşmesi noktasında gerekli hassasiyetin sağlanması gerekmektedir.





CHP'DEN SERT TEPKİ

AKP’li Gebze Belediyesi’nin konuya ilişkin yazısını sosyal medyadan paylaşan CHP Kocaeli il Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, “Ülkemizi her alanda batırmanın eşiğine getiren AKP İktidarı artık kendisinin miadının dolduğunun farkında. Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı hiçbir mitingde istediği ilgiyi göremiyor. Hal böyle olunca devletin tüm kurumları, tüm AKP'li belediyeler Erdoğan'ın konuşacağı alanı doldurmak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar” dedi.







