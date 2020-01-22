Bekçilerin yetkilerini artıran teklif ortaya çıktı

İzmir ve Mardin’de bekçilerin kimlik sorması sonucu bekçiler ve vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yargıya taşınmış, her iki mahkeme de ‘bekçiler kimlik sormaz’ kararı vermişti.





DEMEK Kİ BEKÇİNİN KİMLİK SORMA YETKİSİ YOKMUŞ!









AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve bekçilere yurttaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini Meclis’e sundu.





Kanun teklifine dair açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren teklifi Meclis’e sunduklarını bildirdi.