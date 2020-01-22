Samanyolu Haber /Gündem / Bekçilerin yetkilerini artıran teklif ortaya çıktı /22 Ocak 2020 14:22

Bekçilerin yetkilerini artıran teklif ortaya çıktı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik sorma ve adli görevler verilmesini içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilere kimlik sorma, adli görev verilmesini içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduklarını duyurdu. Bekçilerin yetkileri birçok kez tartışma konusu olmuştu. Bu hamleyle şimdiye dek bekçilerin yetkileri dahilinde olmayan uygulamalara imza attığı ortaya çıktı.

İzmir ve Mardin’de bekçilerin kimlik sorması sonucu bekçiler ve vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yargıya taşınmış, her iki mahkeme de ‘bekçiler kimlik sormaz’ kararı vermişti.

DEMEK Kİ BEKÇİNİN KİMLİK SORMA YETKİSİ YOKMUŞ!


AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve bekçilere yurttaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini Meclis’e sundu. 

Kanun teklifine dair açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren teklifi Meclis’e sunduklarını bildirdi.
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