Belçika’da neler oluyor: Türk-Kürt kavgası neden çıktı?

Peki Belçika’yı sarsan ve komşu ülkelere de sıçrayan bu kavga ve çatışmalar neden yaşandı? Belçika'da son günlerde iki toplum arasındaki gerginlikler neden yoğunlaştı? VOA Türkçe ’nin, yerel yetkililer, sivil toplum örgütleri ve görgü tanıklarından edindiği bilgilere göre gerginlik, Nevruz kutlamaları için kente gelen bir Kürt grubunun, 24 Mart Pazar günü, saat 11.00’de Limburg bölgesinde, Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren kentlerinde, Türkler’in yoğun olarak yaşadığı mahalleden konvoylar halinde geçmesiyle başlıyor.Görgü tanıklarının VOA Türkçe’ye verdiği bilgilere göre, konvoyda yer alan araçların üzerinde PKK ve Abdullah Öcalan bayrakları yer alıyor ve PKK yanlısı sloganlar atılıyor. Konvoy görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay hızla komşu kentlerde duyuluyor. Türk gençleri, olaydan yaklaşık 6 saat sonra, protesto için bir Kürt ailenin evinin önünde toplanıyorlar.Ancak hızla olaya müdahale eden Belçika polisi, zırhlı araçların da yardımıyla olayların büyümesini engelliyor. Gece saatlerinde Kürtler de örgütlenip, civar ülkelerden destek istiyor. Ertesi gün, Brüksel’in Lüksemburg mahallesinde toplanan Kürtler, bir Kürt’ün evinin basılmasını protesto ediyor. Cheratte'de sopalarla silahlanmış onlarca Kürt kökenli kişi de, bir Türk barını basmaya kalkışıyor. Çıkan olaylarda 1’i ağır şekilde 6 kişi yaralanıyor.Kürt grupların, Salı günü, Eisden'deki bir Belçika-Türk dostluk derneğinin vitrinine tuğla atmasıyla gerginlik daha da büyüyor. Kürt gruplar, aynı gün Liege’deki ülkü ocakları binası ve Chatelet de bir camiyi kundaklama girişiminde bulunuyor.Olaylar Çarşamba günü sakinleşirken, soruşturma başlatan savcılık, tüm bu olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını inceliyor. Belçika medyası Cheratte'de tam olarak ne yaşandığına dair “hala bilgi eksikliği” olduğuna dikkat çekiyor. Belçika kamu televizyonu RTBF, olayların çıkışını şöyle anlatıyor:“Limburg'da, Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren'de Louvain'li Suriye kökenli Kürtler, Pazar günü Nevruz Bayramı’nı kutladılar. Bir grup daha sonra Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren'e gitti. Bölgenin polis şefi Geert Verheyen, ‘Kürtler, orada Türk halkını bayraklarla kışkırtmaya başladılar. Bunu hakaretler ve arbede takip etti. Olaylar çığırından çıktı’ diye aktarıyor.”Kürtler, Belga ajansına yaptıkları açıklamada, saldırıları “aşırı milliyetçi Bozkurtlar’ın yaptığını” savundu. Belediye yetkilileri, Türk kökenli siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileri olayların yatışması için Türk toplumunu “sükunet ve sağduyuya” davet etti.Belçika’da siyaset yapan 50’ye yakın Türk kökenli politikacı, bugün 4 ayrı dilde yayınladıkları ortak açıklamada, olayların “koordineli bir operasyona benzediğini” dile getirerek şunları söyledi:“Türk ve Kürt toplumları Limburg’da uzun yıllardır barış içinde birarada yaşamaktadır. İlimizde son dönemde yaşanan provokasyonları şiddetle kınıyor, bu meselenin Kürt-Türk toplumları arasında bir çatışmaya dönüştürülmesini reddediyoruz. Her şey göstermektedir ki, bu provokasyonlar hem yurt dışından hem de yurt içinden huzursuzluk yaymak için gelen PKK sempatizanlarının ve radikal grupların işidir. Sokaklarımızın bir an önce sükunete kavuşmasını, daha ciddi kayıplar (can kayıpları) yaşanmadan şiddetin sona ermesini temenni ediyoruz. Sosyal medyada bu terör sempatizanları Türk toplumundan isim ve adres listeleri yayınlıyorlar. Camilere, okullara ve derneklere yönelik saldırı tehditleri yapıyorlar. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir.”VOA Türkçe’ye konuşan bir Türk sivil toplum örgütü temsilcisi, yaşanan olayları, “Bilerek Türkler’in yoğun yaşadığı mahalleden PKK bayrakları ve sloganlarla geçiyorlar. Buna Türk gençleri itiraz ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine yan mahallelerden de insanlar toplanıyor. Ve olaylar başlıyor. Sorumlulukları belirlemek için soruşturmaların sonuçlarını beklememiz gerekecek. Ama şunu belirteyim, biz Türk sivil toplum temsilcileri, Belçika adaletine ve emniyet birimlerine güveniyoruz. Son derece objektif bir tutum aldılar. Belçika medyası da olayları objektif yansıttı. Bu nedenle konunun yargı önünde hak ettiği gibi ele alınacağına olan güvenimiz tam” diye değerlendirdi.VOA Türkçe’ye konuşan yerel bir gazeteci de, “Kürtler’e, neden bu mahalleden geçtikleri sorulduğunda Almanya’ya dönmek için bu yolu kullandıklarını söylüyorlar. Oysa bu yolun Almanya’ya giden yol olmadığını yetkililer de biliyor. Dolayısıyla buna benzer çelişkili açıklamalar yeterli görülmüyor. Belçika medyası da bu şekilde aktardı” dedi.Belçika’daki Türk toplumunu yakından tanıyan gazeteci, olayların neden çıktığı sorusuna da şu yanıtı verdi: “Ben Limburg’da büyüdüm. 1980 darbesi sonrası siyasi nedenlerle Türk diasporasında yer yer ideolojik çatışmalar oldu. Ancak, uzun yıllardır burada herkes barış içinde yaşıyor. Bu kente maden işçisi olarak gelen Kürt de, Türk de yan yana. Hepsi maden emeklisi aileler. Karslı, Posoflu, Kayserili, Sivaslı, Kürt-Türk yıllardır birarada. Ben kimin yapmış olacağı sorusuna, ‘Bu iş kimin işine yarardı?’ sorusuyla yanıt vermek istiyorum. Belçika’da 9 Haziran’da, hem Avrupa Parlamentosu, hem de Federal Parlamento seçimleri birarada yapılacak. Türkiye’de de 31 Mart’ta seçimler var. Bu hassas gündemde sizce böyle bir olay, kimin işine gelirdi?”Fransa’nın Marsilya yakınlarındaki Marignane kasabasında, Pazar günü gece yarısından kısa bir süre sonra çatışmaya hazırlanan yaklaşık 60 kişi, Suçla Mücadele Birimi polisleri tarafından engellendi.Polis kaynaklarının Le Figaro gazetesine aktardığı bilgilere göre, devriye gezen ekipler “yüzlerini gizlemiş, bazıları sopa ve molotofkokteylleriyle silahlanmış PKK renklerini taşıyan atkılar takan, tehditkar oldukları her hallerinden belli olan 60 kişilik bir grup, Marignane'da Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Parc Camoins'deki bir konuta doğru ilerlerken” yakalandı.Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda molotofkokteyli ele geçirildi. Polisin müdahalesiyle olaylar büyümeden yatıştı.Belçika’daki PKK destekçilerinin, haftasonundan bu yana Türkler'in yoğun yaşadığı bölgelerde sürdürdüğü şiddet olayları Almanya’ya da sıçradı.Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hannover kentinde Türk Başkonsolosluğu'na terör örgütü sempatizanları tarafından taşlı saldırı düzenlendi.