Belçika, Kovid-19 tedbirlerini gevşetme kararı aldı

Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni bir evreye geçiyor. Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun açıkladığı kararlara göre; restoran, kafe ve bar gibi işletmeler sabah 05.00’ten gece 23.30’e kadar açık olabilecek. İç mekanlarını 9 Haziran’dan itibaren açmalarına izin verilen işletmeler her masaya en fazla 4 müşteri kabul edebilecek, masalar arasında en az 1.5 metre bulunacak.







KARANTİNA MECBURİYETİNDE DÜZENLEME





1 Temmuz’dan itibaren Belçika’da yaşayan kişiler Avrupa Birliği (AB) içinde salgın durumunun olumsuz seyrettiği ve ‘kırmızı bölge’ olarak adlandırılan ülkelere seyahatlerini AB’nin Dijital Kovid Sertifikası ile yapabilecek. Kırmızı bölgelerden dönüşte ‘tam aşılı’ olanlar için karantina mecburiyeti bulunmayacak.





Bunun için kişilerin seyahatten en az iki hafta önce Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olmaları, virüs taşımadıklarını testle kanıtlamaları veya daha önce hastalığı atlattıklarını belgelemeleri gerekecek. Johnson and Johson aşısı olanlar için tek doz yeterli olacak.





AB içinde kısıtlamalara maruz kalmadan seyahat imkanı için hazırlanan ve kişilerin aşı olduğunu, PCR testinin negatif çıktığını veya daha önce hastalığı geçirdiğini gösterecek sertifikanın 1 Temmuz’da kullanıma girmesi bekleniyor.





İKİNCİ DOZ AŞI OLMAYANLARDAN PCR TESTİ İSTENECEK





Seyahatten önceki iki haftada henüz ikinci doz aşısını olmamış kişilerin PCR testi yaptırması istenecek. 12 yaşından büyük çocukların da test yaptırması zorunlu olacak. Henüz aşı olamamış kişilere iki kez ücretsiz test imkanı tanınacak.





Belçika’da yaşayan ve virüsün varyantlarının görüldüğü ‘yüksek risk’ taşıyan bölgelerde iki haftadan uzun kalan kişilerin, aşılı olsalar bile 10 gün karantinaya alınması gerekecek. Belçika’da ikameti bulunmayan yabancıların zorunlu seyahatler dışında ülkeye girmeleri yine mümkün olmayacak.





Belçika’da açık havada düzenlenecek büyük etkinliklere de izin verilecek. 13 Ağustos’tan sonra organize edilecek açık hava etkinliklerine en fazla 75 bin kişi katılabilecek. Etkinliklerin nasıl düzenleneceğine ilişkin ayrıntılı kararlar daha sonra alınacak.