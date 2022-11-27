Samanyolu Haber /Spor / Belçika’ya büyük şok! Fas grup liderliğini aldı… /27 Kasım 2022 19:00

Belçika’ya büyük şok! Fas grup liderliğini aldı…

Dünya Kupası F Grubu'nun favorisi Belçika liderlik için çıktığı maçta Fas'a 2-0 kaybetti. Puanını 4'e çıkaran Fas zirve koltuğuna kuruldu.

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2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı’nda oynanan mücadelede favori Belçika Fas’a 2-0 mağlup oldu.

Kazanarak grup liderliğini garantiye alma peşinde olan Belçika istediğini başaramadı. İlk yarıda bir golü VAR’a takılan Fas, ikinci yarıda da etkisini sürdürdü.

45’te Hakim Ziyech’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen hakem Cesar Arturo Ramos, Romain Saiss’in kale önünde ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü iptal etti.

İlk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

PERDEYİ SABİRİ AÇTI
73’te Fas, Abdelhamid Sabiri’nin golüyle maçta öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Abdelhamid Sabiri geçti. Abdelhamid Sabiri, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi ve kaleci Thibaut Courtois’ın sağından ağlarla buluşturdu.

Uzatmalarda Belçika gol ararken Fas farkı 2’ye çıkardı. 90+2’de gelişen hızlı atakta Aboukhlal durumu 2-0’a getirdi.


Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Hakim Ziyech, Toby Alderweireld’dan kurtuldak sonra pasını Zakaria Aboukhlal’a çıkardı. Zakaria Aboukhlal, sağ ayağıyla gelişine müthiş bir şut çıkararak topu kaleci Thibaut Courtois’nın uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda Belçika skoru değiştirecek golü bulamadı ve sahadan eli boş ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 4’e çıkaran Fas grup liderliğini aldı. Belçika ise 3 puanda kaldı.

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı. F Grubundaki sonraki maçta Belçika Hırvatistan ile karşılaşacak. Fas ise Kanada ile oynayacak.


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