Belçika’ya büyük şok! Fas grup liderliğini aldı…

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı’nda oynanan mücadelede favori Belçika Fas’a 2-0 mağlup oldu.





Kazanarak grup liderliğini garantiye alma peşinde olan Belçika istediğini başaramadı. İlk yarıda bir golü VAR’a takılan Fas, ikinci yarıda da etkisini sürdürdü.





45’te Hakim Ziyech’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen hakem Cesar Arturo Ramos, Romain Saiss’in kale önünde ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü iptal etti.





İlk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.





PERDEYİ SABİRİ AÇTI

73’te Fas, Abdelhamid Sabiri’nin golüyle maçta öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Abdelhamid Sabiri geçti. Abdelhamid Sabiri, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi ve kaleci Thibaut Courtois’ın sağından ağlarla buluşturdu.



