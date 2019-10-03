Beşiktaş evinde 90+3'te yıkıldı...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2.hafta maçında İngiliz ekibi Wolverhampton ' a 90+3.dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.





Maçtan önemli notlar





27.Dakika: Beşiktaş'ta zorunlu bir değişiklik. Sakatlanan Güven Yalçın yerini Umut Nayir'a bıraktı.





Güven Yalçın aldığı darbe sonrasında belinden sakatlandı. Genç futbolcu oyuna devam edemedi





Wolverhampton maçı öncesinde mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle Diaby kadroya alınmazken, maçta ilk 11'de sahaya çıkması beklenen N'Koudou da migren nedeniyle kadrodan çıkan bir başka isim olmuştu.





Mücadelenin 12. dakikasında Saiss'in müdahalesi sonrasında belinden sakatlık yaşayan ve bir süre yerde kalan Güven Yalçın, oyuna devam etmek istemesine karşın 27. dakikaya sahada kalabildi ve sonrasında yerini Umut Nayir'e bıraktı. Kenara gelen Güven

Yalçın'ın ilk müdahalesini sağlık ekibi saha kenarında yaptı.





31.Dakika: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, Raul Jimenez'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.





İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.





46.Dakika: Wolves ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Pedro Lomba Neto'nun yerine Adama Traoré oyuna girdi.





62.Dakika: Wolves'ta ikinci oyuncu değişikliği... Morgan Gibbs-White'ın yerine Leander Dendoncker oyuna girdi.





67.Dakika: Wolves'ta Jonathan Castro Otto, Jeremain Lens'i çekerek düşürdüğü için sarı kart gördü.





79.Dakika: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün yerine Oğuzhan Özyakup oyuna girdi.





79.Dakika: Bir oyuncu değişikliği de Wolverhampton'dan... Raúl Jiménez'in yerine Patrick Cutrone oyuna girdi.





90+3.Dakika: Gol Willy Boly





90+4.Dakika: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.





Ve karşılaşma Wolves'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş gruptaki ikinci maçında da mağlup oldu.





BEŞİKTAŞ: 0 - WOLVERHAMPTON: 1





STAT: Vodafone Park





HAKEMLER: H. Lechner, A. Heidenreich, M. Kolbitsch (Avusturya)





BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Vida, Necip, Rebocho, Dorukhan (dk. 79 Oğuzhan), Elneny, Ljajic, Lens (dk. 84 Gökhan Gönül), Caner, Güven (dk. 27 Umut Nayir)





WOLVERHAMPTON: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, R.Neves, Moutinho, Castro, Gibbs-White (dk. 62 Dendoncker), Neto (dk. 46 Traore), Jimenez (dk. 79 Cutrone)





GOL: Dk. 90+3 Boly





SARI KARTLAR: Dorukhan, Abdullah Avcı (teknik direktör), Oğuzhan (Beşiktaş), Castro (Wolverhampton)