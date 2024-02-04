Beyin kanserine yakalandı kendisini tedavi etmek için 'çığır açıcı' mücadele veriyor





Ulusal hazine

Otuz yıl önce, Profesör Scolyer ve Profesör Long, genç ve zeki doktorlar olarak ilk kez tanıştıklarında, ilerlemiş deri kanseri ölüm cezası olarak görülüyordu

Bir umut kıvılcımı





“Çoktan ölmem gerekiyordu”



