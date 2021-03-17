Biden’dan çok sert çıkış: Putin bir katil

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine çok sert açıklamalar yaptı.





Dış politikada göreve geldiği günden beri alçak bir tonda açıklamalar yapan Biden, ABC’ye çıktı ve Rusya’ya adeta ateş püskürdü.





“BEDELİNİ ÖDEYECEK”





Rusya’nın ABD’nin seçimlerine karıştığına dair iddialarını yalanlamasının ardından konuşan Biden, “Putin, seçimlere karıştığı için bedelini ödeyecek” dedi.





Biden, “Bence, Rusya’nın lideri Putin bir katil” ifadesini kullandı. Biden ABC kanalında kendisine yöneltilen Putin’e nasıl bir bedel ödetileceği sorusuna ise “Yakında göreceksiniz” yanıtını verdi.





Öte yandan Biden, “Ben onu görece iyi tanıyorum. Benim deneyimlerine göre yabancı liderlerle anlaşırken en önemli şey karşındaki adamı tanımaktır” dedi.





ABD 15 SAYFALIK RAPOR HAZIRLADI





Washington yönetimi, Rus lider Vladimir Putin’in 2020’de gerçekleşen ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia etmişti. Moskova yönetimi bu iddiaları yalanlamış ve iddiaların asılsız olduğunu bugün dile getirmişti.





ABD istihbaratı dün gece yayınladığı 15 sayfalık bir raporla Putin’in 2020’de gerçekleşen seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürmüş ve Rusya’nın seçimin ibresini Donald Trump çevirmeye çalıştığını aktarmıştı.





RUSYA: TEMELSİZ İDDİALAR





Rusya’nın 3 Kasım’da gerçekleşen seçimlerden önce Biden’a karşı karalama kampanyası düzenlediği belirtilirken Rusya’dan sabah saatlerinde sert bir açıklama gelmişti.









İddiaları temelsiz bulan Moskova yönetimi, “Hazırlanan bu raporda hiçbir bilgi ya da somut kanıt bulunmuyor” açıklamasını yapmıştı. Rus yetkililer, ABD’nin bu istihbarat raporunu kullanarak yeni yaptırımlar uygulayabileceğini dile getirdi. Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov da iddiaları yalanlayarak, “Bu iddialar temelsiz ve hiçbir kanıt yok. Bu tür hamleler ikili ilişkilere zarar veriyor” dedi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı da olası bir yaptırıma hazır olduklarını açıkladı. Reuters haber ajansının “flaş” koduyla servis ettiği açıklamalarda Moskova yönetiminin, olası bir yaptırıma karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.





KAŞIKÇI CİNAYETİ DE GÜNDEME GELDİ





ABC News’e konuşan Biden, Suudi Arabistan ile ilgili bir soruyu da yanıtladı. İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama yapan Biden, Suudi Veliaht Prensi Selman’a da gözdağı verdi.





Biden, “Kaşıkçı’nın ölümünün arkasında Selman olduğunu gösteren raporu yayınlayan adam benim. Trump yönetimi bu raporu kamuoyuna duyurmadı. Ben Suudi Arabistan kralına, ‘işlerin değişeceğini’ açıkça söyleyen kişiyim. Biz o cinayette parmağı olan herkesi tespit ettik fakat veliaht prensi işaret etmedik çünkü müttefik olduğumuz bir ülkenin devlet başkanı ya da yöneticisini cezalandırmadık” ifadesini kullandı.