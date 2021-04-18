Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını artıracağız /18 Nisan 2021 10:18

Biden: Ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını artıracağız

ABD Başkanı Biden, kamuoyundan gelen eleştirilerin ardından, cuma günü 2021 için 15 bin olarak açıklanan mülteci kabul sınırını yükselteceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği Delaware eyaletinde basın mensuplarına mülteci sınırı konusunda açıklama yaptı.

Biden, bir soru üzerine, bu yıl kabul edecekleri mülteci sayısına atfen, "Bu sayıyı artıracağız. Sorun, güney sınırındaki gençlerle ilgili krizin devam etmesiydi. İki şeyi tek seferde yapamazdık, dolayısıyla şimdi o sayıyı artıracağız" değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray, cuma günkü açıklamasında, selefi Donald Trump'ın 2021 mali yılı için koyduğu ve 'tarihin en düşük sayısı' olarak kayıtlara geçen 15 bin mülteci kabulü sınırının korunacağını duyurmuş, kamuoyunda ve bazı Kongre üyelerinde bu karar tepkilere neden olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilgili değerlendirmesinde, nihai rakamın Biden tarafından 15 Mayıs'a kadar belirleneceğini ifade etmişti.
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