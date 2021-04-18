'Hizmet gönüllüleri ile derin dostluğumuz devam edecek'

Türkmen Terzi-Johannesburg





Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yer alan Sahraaltı Afrika’nın en büyük camisiNizamiye’deki iftara bu yıl Bakan Creecy ile beraber Devlet Başkanlığı Kadın, Gençlik ve Engelliler Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hlengiwe Mkhize, Gauteng eyaleti finans Bakanı Nomantu Nkomo Ralehoko, Devlet Başkanlığı Genel Müdürlükler Forumu Başkanı Dr. Cassius Reginald Lubisi, Müslüman halkın önemli liderleri, işadamları ile akademisyenler katıldı.







Geçen yıl korona salgınından dolayı iftara katılamadığından dolayı çok üzüldüğünü ve WhatsApp görüntülü mesajı ile Hizmet üyelerinin Ramazan’ını kutladığını söyleyen Bakan Creecy, Nizamiye’nin güzel avlusunda tekrar buluşmanın sevincini yaşadığını ifade etti. Ramazan ayının derinu murakebe, kendini dinleme, öz disiplin ve fedakarlık zamanı olduğunundan bahseden Creecy, hep beraber bu salgın sürecinde aile fertlerini, işlerini kaybeden insanlara yardımcı olmanın, ülkey yeniden inşa etmenin öneminden bahsetti. Bakan konuşmasını şöyle tamamladı, “Sözlerimi ülkemizdeki Türk toplumuna teşekkür ederek sonlandırmak istiyorum. Güney Afrika halkına gösterdiğiniz dostluğunuz için çok teşekkür ediyorum, benim de önceki görevlerimde bir çoğunu ziyaret etme şerefine eriştiğim çok mükemmel okullarınız için teşekkür ediyorum, bu çok güzel Nizamiye ve külliye içindeki sadece Ramazan’da değil bütün yıl boyunca hastalarımıza şifa veren klinik için teşekkür ediyorum, ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardım kuruluşlarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hizmet Hareketi’nin bu dönemde çok zor bir süreçten geçen üyeleri ile eskilere dayanan çok derin dostane ilişkilerimiz var ve arkadaşlığımız devam edecek.”





Muhammed Fethullah Gülen’in öğretilerinden ilham alıyorum





Daha önce İçişleri ve Yüksek Öğretim bakanlığı görevlerinde de bulunan Prof.Dr. Mkhize, iftarda yaptığı konuşmasında, “Afrika halkına gösterdikleri saygıdan dolayı Hizmet gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Bu iftar programı çok özel bir programdır. Akşama kadar Allah’a dua ediyorsunuz. Kendinizi disipline ediyorsunuz ve bu vakitte oruçlarınızı açıyorsunuz. Bu dinlerarası diyalog iftarı bana geçmişimi hatırlattı. Biz de global komünite üyeleri ile biraraya gelirdik, farklı dinlerin liderleri, öğrenciler, siyasi aktörler, kadın siyasetçiler bize ırkçı apartayt rejimini sona erdirmemiz için yardım ederlerdi. Sizin diyalog faaliyetlerinizden çok şey öğrendik, yaratıcıya kulluğu, sevgiyi, sabırı, karşılıklı saygıyı, ve kadın-erkek eşitliğini de barındıran zengin değerler dünyanızı.” Hizmet üyelerinin ülkenin en fakir bölgelerinde giderek yardımlarda bulunduklarını belirten Mkhize, Hizmet gönüllülerinin dostluğa dayanan fedakarlıklarından çok minnettar kaldıklarını ifade etti. Bakan Mkhize sözlerine şöyle devam etti, “Bugün bu cami avlusundaki çok kalabalık katılımcılar sizlerin fedakarlıklarınıza bir teşekkürdür. Özellikle kaliteli eğitim faaliyetleriniz, ve ekonomik kalkınma programımıza katkılarınız çok manidardır.”





Uzun yıllardır Hizmet Hareketi lideri Muhammed Fethullah Gülen’in eserlerinden ilham aldığını söyleyen Mkhize sözlerini şöyle sürdürdü, “Gülen sadece kendi halkı için değil uğraş vermedi, bütün dünya halklarının dayanışmasına, adalet içinde yaşamasa çok katkıda bulundu, haksızlıklara ses çıkarılması konularındaki çabalarımıza öncü oldu. Gülen’in öğretilerinden çok şey öğrendik. Ben Hollanda elçisi olduğum dönemde büyükelçi arkadaşlarımla beraber Gülen’in kitaplarını okuyorduk ve ne zaman büyükelçilerle özel davetlerde biraraya gelsek Gülen’in fikirlerini konuşuyorduk. Gülen’in öğretileri bizim gelecek nesillerimizi de aydınlatacaktır.”





Nizamiye’de Teravih namazlarını hatimle kıldıran Zimbabve doğumlu dünyaca bilinen İslam alimi Dr. Müftü İsmail Menk ise Nizamiye diyalog iftarında misafirlere şöyle hitap etti, “Bugün burada her inançtan insan beraberiz. Bu beraberlik Hz. Muhammed (SAV) yaşantısına bir örnektir. İslam’ın öğretileri ikiye ayrılır. İnsanlar Allah’la irtibat kurarlar. İbadet ederek. İkinci öğretisi ise Allah’ın yarattıkları ile ilişkimizdir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Farklı dinden insanlara saygı dinin bir emridir.Hepimiz Hz Adem’in evlatlarıyız ve bu Ramazan’da biraraya gelerek kardeşliğimizi tazeliyoruz. Bu iftarı organize eden Türk kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum”.



