Biden ve Putin telefonda görüştü









ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bu ay ikinci kez telefon ile görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede her iki lider Ukrayna krizini görüştü Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in talebiyle gerçekleşen görüşmede Biden’ın Rusya’nın Ukrayna sınırına asker göndermeye başlaması nedeniyle yükselen gerilime diplomatik çözüm aradığı açıklandı.





Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Diplomasi yolunda ilerlemeye hazırız. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgale doğru ilerlemesi halinde karşılık vermeye de hazırız” demişti.





Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Biden'ı Batı'nın Ukrayna'daki durum için Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almasının ilişkilerin kopmasıyla sonuçlanacağı konusunda uyardı" denildi.

