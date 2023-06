Bir Avrupa ülkesi daha haftada 4 gün çalışacak

"Toplumda çok şey değişti"

Proje, iş-yaşamı dengesinin çalışanları cezbetmek, üretkenliği ve yenilikçiliği artırmak için kritik öneme sahip olduğunu varsayıyor.

Projenin amacı

Azaltılmış çalışma saatinin, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlayan proje kapsamında katılımcıların çalışma saatleri azaltılırken, maaşlarının aynı kalması tahhüt ediliyor.

Portekiz'de önümüzdeki altı ay süresince 40'a yakın şirket haftada dört günlük çalışma düzenini deneyecek. Hükümetin mali desteğiyle başlatılan pilot uygulama ile şirketlerin deneyimleri izlenerek uygulamanın ekonomik, toplumsal ve çevresel etkileri değerlendirilecek.Portekiz Çalışma, Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho pilot proje ile ülkesinin çalışma açısından geleceğe doğru önemli bir adım attığını kaydeti.Godinho "Bu, tarihsel olarak yüksek istihdam seviyeleri yaşayan ve yetenekleri cezbetmeye ve elde tutmaya hevesli bir ülkenin işgücü piyasasında uyguladığımız pek çok değişiklikten yalnızca birinin başlangıcı." diye konuştu.Proje, Birbeck University of London'dan ekonomi doçenti Dr Pedro Gomes, Henley İş Okulu Stratejik İnsan Kaynakları Bölümü doçentlerinden ve aynı zamanda "Cuma Yeni Cumartesi" (Friday is the New Saturday) kitabının yazarı Dr Rita Fontinha tarafından koordine ediliyor.Koordinatörler Dr Gomes ve Dr Fontinha son 30 yılda kullanılan teknolojiden, iletişim hızına, yapılan işlerden ömür uzunluğuna ve kadının toplumdaki yerine kadar birçok şeyin değiştiğine, ancak hala işlerin organizasyonunun hala aynı şekilde yapıldığına dikkat çekti.Koordinatörler "İnanıyoruz ki, 21'inci yüzyılda haftada dört gün çalışmak işlerin organizasyonu açısından daha verimli ve sürdürülebilir bir yol olacak ve işçilere, iş yerlerine ve ekonomiye daha fazla fayda sağlayacak." diyerek projenin arkasındaki felsefeyi açıkladı.Ancak projeye katılmaya gönüllü olan şirketler mali tazminat olmaksızın programdan istedikleri an çıkabilecek.Katılımcı şirketlerin bir kısmı profesyonel, bilimsel ve teknik aktivitelerle uğraşırken, bir kısmı kreşten huzurevine, kök hücre bankasından AR-GE merkezine ve imalathaneden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir sektör yelpazesini temsil ediyor.Şirketler projeye katılım için ana motivasyonlarının, çalışanların stres ve tükenmişlik düzeylerini azaltmak ve personelin elde tutulması konusund ailerleme sağlamak olduğunu belirtiyor.