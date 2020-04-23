Samanyolu Haber /Sağlık / Bir doktor daha hayatını kaybetti /23 Nisan 2020 21:22

Bir doktor daha hayatını kaybetti

Mersin Silifke’de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Erdinç Şahin, üç gündür tedavi gördüğü hastanede korona virüs nedeniyle bugün hayatını kaybettiği iddia edildi.

SHABER3.COM

Silifke’de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Erdinç Şahin, korona virüs nedeniyle üç gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi. Dr. Erdinç Şahin'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dr. Erdinç Şahin’in hayatını kaybetmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeninin Covid-19 olup olmadığının açıklanmasını istedi.   TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

COVID-19 nedeniyle bir meslektaşımızı daha yitirdik! Çok üzgünüz!

COVID-19 tedavisi devam ederken bugün Silifke’de kaybettiğimiz Aile hekimi Dr. Erdinç Şahin’in yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, her zaman ailesinin yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz.Bakan Bey tanımlamada “hiçbir sorun yok” diyor ama biz katılmıyoruz!Dr. Erdinç Şahin adına Sayın Sağlık Bakanı’na somut olarak soruyoruz:

Silifke’de Aile hekimi olarak görev yaparken üç gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden meslektaşımız Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni nedir?PCR testi 2 kez negatif çıkan ancak BT’si ve bütün kliniği COVID-19 ile uyumlu olduğu için COVID-19 algoritmasına göre tedavisi ve ilaç temini Bakanlığınız tarafından yapılan, Dr. Erdinç Şahin’in ölüm raporunda ölüm şekli:  “Bulaşıcı Hastalık – Doğal ölüm” olarak işaretlenmiş, Ölüm nedeni kısmında ise:  “Viral Pnömoni” yazılmıştır.Hem Sağlık Bakanı hem de bir hekim olarak size soruyoruz?

Risk grubunda olmayan, herhangi bir kalp ya da solunum sistemi hastalığı taşımayan, BT’si ve kliniği COVID-19 tanısıyla uyumlu 50 yaşındaki Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni sizce nedir?  Tanıda ve ölüm nedeni belirlenmesinde COVID-19 ya da şüpheli COVID-19 yazılmamasının,  “iş kazası-meslek hastalığının“ belirlenmesinde meslektaşımızda yaratacağı hak kaybını önemsiyor musunuz?Bütün bu verilere bakınca bu akşam açıklanacak COVID-19 nedeniyle vefat edenler arasında hayatını kaybeden meslektaşımızı da sayacak mısınız? Yoksa meslektaşımız COVID-19 salgın süreci ile hiçbir ilgi ve irtibat kurulmadan birçok hasta gibi “viral pnömoniden” vefat etmiş mi sayılacak?PCR testi negatif olup bütün kliniği COVID-19 ile uyumlu olan ve Dr. Erdinç Şahin’de de somut örneğini gördüğümüz bu tabloları görmezden gelmeye ve bu hasta ve vefatları COVID-19 salgın sürecinin bir parçası olarak göstermemeye devam edecek misiniz? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
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