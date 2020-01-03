Samanyolu Haber /Ekonomi / "Ekmek 1,85 TL olsun" /03 Ocak 2020 10:32

"Ekmek 1,85 TL olsun"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe bu ay ülke genelinde yüzde 12-20 arasında zam yapılacağını söyledi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de, "Zam yapmak istemiyoruz ancak esnafız, üretemez hale geldik." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

2019 yılına zamlarla giren vatandaşlar fırıncının artan maliyetlerinden dolayı ekmeği de zamlı almak zorunda kalacak. 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmeğe azami yüzde 20 zam söz konusu. Bu ay, maliyet değişikliğine göre bazı illerde yüzde 12, bazılarında yüzde 15-20 zam yapılacak. Şubat ayına sarkması esnafı mağdur eder." dedi. 

"ZAM YAPMAK İSTEMİYORUZ, ANCAK MALİYETLERE KATLANILMAZ HÂLDE"

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise, “Elektrik, doğalgaz, un ve maya fiyatlarında bitmeyen bir zam var. Maliyetler 2019 Mayıs-Aralık döneminde yüzde 30 arttı. Yalnızca son 1 ayda un yüzde 15 zamlandı. Maya 35 liradan 60 liraya yükseldi, şubatta da 90 lira olacağı bildirildi. Zam yapmak istemiyoruz ancak esnafız, üretemez hale geldik.” diye konuştu.

İstanbul’da son bir yılda maliyetlerini karşılayamadığı için yaklaşık 100 fırının iflas ettiğini aktaran Çetin, “Maliyetler bu hızla artmaya devam ederse 2020’nin ilk 6 ayı sonunda 200 gram ekmeğin 1,75 TL olmasını talep ederiz." ifadesini kullandı.

"TALEBİMİZİ TİCARET ODASINA İLETTİK"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir ise, "250 gram ekmeğin 1,5 TL olmasını 2019 yalı ekim ayında talep etmiştik. 2 Aralık 2019’da son talebimizi 1,85 TL’ye çıkardık, bekliyoruz.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Ekmek 1,85 TL olsun" Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:23