Bir KHK mağduru daha herkesin gözü önünde ölüyor

Son olarak 29 kiloya kadar düştüğü bilinen KHK mağduru Fatma Görmez, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı.
Fatma Görmez’e ilişkin son bilgiyi paylaşan İnsan Hakları Savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir takipçisinden gelen notu şu cümlelerle paylaştı: “Yaşamadığı acı kalmamıştı, KHKlı babanın kelepçesi, oğlunun cenazesinde çıkarılmamıştı. Allah şifa versin, son gördüğümde 29 kg idi! “Günaydın Sayın Vekilim, eşi tutuklu olan, oğlu Berki’i 3 sene önce toprağa veren, Fatma Görmez yoğun bakıma alınmış.”
ÇOCUĞUNUN CENAZESİNDE BİLE KELEPÇESİNİ AÇMADILAR
Görmez ailesi 5 Ocak 2018’de oğulları Berk’i kanser sebebiyle kaybetmiş, cezaevindeki baba Bekir Görmez ise getirildiği cenazede jandarmalar arasında elleri kelepçeli dua etmek zorunda kalmıştı.
Eşi tutuklu olan ve oğlunu 14 yaşında kaybeden Fatma Görmez ise iki kez kalp bir kez de böbrek ameliyatı olmuş ve 29 kiloya kadar düşmüştü. Tek arzusu, 4,5 yıldır tutuklu olan eşinin rahatsız olan kızının başında durmasıydı. Şimdi Fatma Görmez de yoğun bakımda.
BELKİ DE SON ARSUZU EŞİNİ YANINDA GÖRMEK
Fatma Görmez, 2019 yılı Temmuz ayında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Ben Fatma Görmez. KHK ile görevimden uzaklaştırıldım. Çok sevdiğim sınıf öğretmenliğinden ayrılmak zorunda kaldım. Yaşadığım böbrek nakli nedeniyle malulen emekliliğe başvurmuştum. KHK ile ihracım nedeniyle emekliliğim olmadı. Yaşadığım sıkıntılar nedeniyle böbreklere bağlı olarak 2 kez kalp ameliyatı oldum. Kulağımın birini kaybettim. Eşim 3 yıldır hapiste. Oğlum 14 yaşında vefat etti. Yavrum babasını görmeden gitti. Sıkıntılara dayanamadığım için 29 kiloya düştüm. Şu anda hastanede sağlık problemleriyle uğraşmaktayım. Biran önce eşimin başıma gelmesini, 14 yaşındaki kızımla ilgilenmesini istiyorum.”