Samanyolu Haber /Gündem / Bir KHK mağduru daha herkesin gözü önünde ölüyor /10 Ocak 2021 13:23

Bir KHK mağduru daha herkesin gözü önünde ölüyor

Eşi Bekir Görmez 4,5 yıldır tutuklu olan, 3 yıl önce oğlunu kanser sebebiyle kaybeden ve kendisi de ağır hasta olan KHK mağduru öğretmen Fatma Görmez, yoğun bakıma alındı.

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Son olarak 29 kiloya kadar düştüğü bilinen KHK mağduru Fatma Görmez, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı.

Fatma Görmez’e ilişkin son bilgiyi paylaşan İnsan Hakları Savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir takipçisinden gelen notu şu cümlelerle paylaştı: “Yaşamadığı acı kalmamıştı, KHKlı babanın kelepçesi, oğlunun cenazesinde çıkarılmamıştı. Allah şifa versin, son gördüğümde 29 kg idi! “Günaydın Sayın Vekilim, eşi tutuklu olan, oğlu Berki’i 3 sene önce toprağa veren, Fatma Görmez yoğun bakıma alınmış.”

ÇOCUĞUNUN CENAZESİNDE BİLE KELEPÇESİNİ AÇMADILAR

Görmez ailesi 5 Ocak 2018’de oğulları Berk’i kanser sebebiyle kaybetmiş, cezaevindeki baba Bekir Görmez ise getirildiği cenazede jandarmalar arasında elleri kelepçeli dua etmek zorunda kalmıştı.

Eşi tutuklu olan ve oğlunu 14 yaşında kaybeden Fatma Görmez ise iki kez kalp bir kez de böbrek ameliyatı olmuş ve 29 kiloya kadar düşmüştü. Tek arzusu, 4,5 yıldır tutuklu olan eşinin rahatsız olan kızının başında durmasıydı. Şimdi Fatma Görmez de yoğun bakımda.

BELKİ DE SON ARSUZU EŞİNİ YANINDA GÖRMEK
Fatma Görmez, 2019 yılı Temmuz ayında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Ben Fatma Görmez. KHK ile görevimden uzaklaştırıldım. Çok sevdiğim sınıf öğretmenliğinden ayrılmak zorunda kaldım. Yaşadığım böbrek nakli nedeniyle malulen emekliliğe başvurmuştum. KHK ile ihracım nedeniyle emekliliğim olmadı. Yaşadığım sıkıntılar nedeniyle böbreklere bağlı olarak 2 kez kalp ameliyatı oldum. Kulağımın birini kaybettim. Eşim 3 yıldır hapiste. Oğlum 14 yaşında vefat etti. Yavrum babasını görmeden gitti. Sıkıntılara dayanamadığım için 29 kiloya düştüm. Şu anda hastanede sağlık problemleriyle uğraşmaktayım. Biran önce eşimin başıma gelmesini, 14 yaşındaki kızımla ilgilenmesini istiyorum.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir KHK mağduru daha herkesin gözü önünde ölüyor Sonraki Haber >>

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:21