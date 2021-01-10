Bir KHK mağduru daha herkesin gözü önünde ölüyor

Son olarak 29 kiloya kadar düştüğü bilinen KHK mağduru Fatma Görmez, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı.





Fatma Görmez’e ilişkin son bilgiyi paylaşan İnsan Hakları Savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir takipçisinden gelen notu şu cümlelerle paylaştı: “Yaşamadığı acı kalmamıştı, KHKlı babanın kelepçesi, oğlunun cenazesinde çıkarılmamıştı. Allah şifa versin, son gördüğümde 29 kg idi! “Günaydın Sayın Vekilim, eşi tutuklu olan, oğlu Berki’i 3 sene önce toprağa veren, Fatma Görmez yoğun bakıma alınmış.”





ÇOCUĞUNUN CENAZESİNDE BİLE KELEPÇESİNİ AÇMADILAR





Görmez ailesi 5 Ocak 2018’de oğulları Berk’i kanser sebebiyle kaybetmiş, cezaevindeki baba Bekir Görmez ise getirildiği cenazede jandarmalar arasında elleri kelepçeli dua etmek zorunda kalmıştı.





Eşi tutuklu olan ve oğlunu 14 yaşında kaybeden Fatma Görmez ise iki kez kalp bir kez de böbrek ameliyatı olmuş ve 29 kiloya kadar düşmüştü. Tek arzusu, 4,5 yıldır tutuklu olan eşinin rahatsız olan kızının başında durmasıydı. Şimdi Fatma Görmez de yoğun bakımda.



