Bir milyona yakın abonenin doğal gazı kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in doğal gaz faturalarına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Dönmez'in verdiği bilgiye göre 2020 yılında faturasını zamanında ödeyemediği gerekçesiyle 779 bin 274 vatandaşın doğal gazı kesildi. 2021 yılında ise bu sayı, henüz yılın ilk sekiz ayında aşıldı. Buna göre 2021 yılı Ağustos sonu itibarıyla 914 bin 193 abonenin gazı, faturasını ödeyemediği için kesildi. Hakkında yasal takip başlatılan abone sayısı ise 2020 yılında 53 bin 132'yi bulurken, 2021 yılının ilk sekiz ayında 48 bin 756'ya ulaştı.









Dönmez: Tarifeler, en makul seviyede belirlenmektedir

Bakan Dönmez, doğal gaz tarifesinin fiyatlandırmasına ilişkin soruya verdiği yanıtta ise sistem kullanım bedeli olarak tanımlanan dağıtım bedelinin şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti karşılığındaki bedel olduğunu ifade etti. Bu bedelin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından dönemsel olarak belirlendiğini kaydeden Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Bu kapsamda 2017-2021 yıllarına ait döneme ilişkin tarifeler belirlenmiş olup, söz konusu bedeller mevzuat gereği tarife revizyonu gerektirecek bir durumla karşılaşılmadığı sürece TÜFE oranlarına göre güncellenmektedir. BOTAŞ tarafından belirlenen doğal gaz toptan satış fiyatları ise piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ile alım işletme giderleri, maliyet unsurları ve bunlardaki değişimler dikkate alınarak en makul seviyede belirlenmektedir."



