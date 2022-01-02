Samanyolu Haber /Gündem / Bir mülteci dramı: Anne donarak öldü, çocukları ölümün kıyısından döndü /02 Ocak 2022 11:48

Bir mülteci dramı: Anne donarak öldü, çocukları ölümün kıyısından döndü

Türkiye-İran sınırı bir mülteci dramına daha sahne oldu. İki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye ulaşmaya çalışan Afgan anne, soğuktan donarak hayatını kaybetti.

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İki çocuğuyla umut yolculuğuna çıkan annenin dramı ilk olarak sosyal medyadan duyuldu. İddialara göre Afganistan'dan gelip, İran üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışan anne soğuktan hayatını kaybetmişti. 

İddialar bununla sınırlı değildi. Soğuktan çocuklarını korumaya çalışan anne son çare olarak ayağındaki çorapları da çıkarmış ve çocuklarının ellerine giydirmişti. Ölü olarak bulunduğunda ise kendi ayaklarında poşet vardı. Ölümün kıyısından dönen çocukların elleri ve ayaklarında ise soğuktan yanıklar oluşmuştu. 

Haberlerin ardından Van Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Olayın Türkiye tarafında değil, İran tarafında gerçekleştiği belirtilen açıklamada "Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları" şeklindeki paylaşım üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."
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