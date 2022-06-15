Samanyolu Haber /Gündem / Bir 'Özel Harekat' cinneti daha: Eşi ve kızını öldürüp intihar etti /15 Haziran 2022 08:36

Bir 'Özel Harekat' cinneti daha: Eşi ve kızını öldürüp intihar etti

Batman Emniyet Müdürlüğü’nde görevli H.M. bugün 17.00 sıralarında ikamet ettiği Memur-Sen TOKİ konutlarında iddiaya göre getirdiği cinnet sonrası önce eşini ve kızını, ardından da kendini vurarak intihar etti.

Bir 'Özel Harekat' cinneti daha: Eşi ve kızını öldürüp intihar etti

Batman Emniyet Müdürlüğü’nde görevli H.M. bugün 17.00 sıralarında ikamet ettiği Memur-Sen TOKİ konutlarında iddiaya göre geçirdiği cinnet sonrası önce eşini ve çocuğunu vurduktan sonra kendini vurarak intihar etti.

Emniyet Müdürlüğü’nde Özel Harekat polisi olduğu öğrenilen 50 yaşındaki H.M., 47 yaşındaki eşi L.M. ve 18 yaşındaki kızı T.M.'ye ateş açtıktan sonra kendini vurdu.

Polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan L.M. kurtarılamazken, özel hastanede tedavi altına alınan 18 yaşındaki T.M. de müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

11 Haziran'da da Özel Harekat polisi Alparslan Soylu intihar etmişti

Şırnak'ta görev yapan özel harekat polisi Alparslan Soylu, intihar girişiminin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Şırnak Özel Harekat Müdürlüğü bünyesinde bir süredir görev yapan Alparslan Soylu, Şırnak'ta ikamet ettiği evinde tabanca ile kendisini vurdu.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soylu'nun intiharından önce sosyal medya hesabından bir takım paylaşımlarda bulunduğu, kendisini İntihara sürükleyen olayları kaleme aldığı uzun bir mektup bıraktığı çğrenildi. Soylu, uğradığı hakaretler nedeniyle yaşamına son verdiğini yazdı.
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