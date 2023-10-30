Samanyolu Haber /Gündem / Bir üye izinli, bir üye raporlu; Can Atalay'ın tahliyesinde ilginç engel /30 Ekim 2023 16:19

Bir üye izinli, bir üye raporlu; Can Atalay'ın tahliyesinde ilginç engel

AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından tahliye edilmesi beklenen TİP Milletvekili Can Atalay'ın yargılamasını yapan mahkeme heyetinde bir kişinin izinli, bir kişinin de raporlu olduğu öğrenildi.

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında “hak ihlali” kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, hâlâ tahliye edilmedi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugün AYM’nin Atalay kararını görüşmesi beklenirken, avukatlar ise Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde adalet nöbeti başlattı.

ERKAN BAŞ'IN BASIN AÇIKLAMASINA POLİS ENGELİ
Atalay hakkındaki gelişmeleri takip etmek üzere TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP milletvekilleri de Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Baş, açıklamasını polis kamerasıyla yakın çekimden kaydeden güvenlik güçlerine tepki gösterdi.  

"MECLİS BAŞKANI DEVREYE GİRMELİ"
Polis ekipleri ile yaşanan süren kısa süreli tartışmanın ardından Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan Erkan Baş, Can Atalay'ın tahliyesi için Meclis Başkanının devreye girmesi için çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi kararından bugüne gelen süreç hukuksuzluğun katmerlenmesi olarak adlandırılabilir.  Anlaşıldığı kadarıyla İstanbul'daki mahkeme hala kendisine gelecek talimatı bekliyor. Bakın böyle bir şey yoksa bile mahkemenin toplumu rahatlatması lazım. 'Ben talimat bekleyerek değil de kendi irademle karar alıyorum' diye bir özgüvenle hareket etmesi gerekirdi. Ancak şu anda herhalde Türkiye'de yaşayan her yurttaş şunun farkında ortada bir şeyler dönüyor.

Bir an önce bu sürecin sona ermesi gerekiyor. Bizim bugün için özel çağrımız şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Anayasa Mahkemesi tarafından bilgilendirilmiş durumda. Dolayısıyla Meclis Başkanlığının artık devreye girmesi ve esir tutulan, Anayasa Mahkemesi hakkında tahliye kararı verdiği milletvekilinin yemin etmesinin koşulları için harekete geçmesi gerekiyor."

HEYETTEN BİR KİŞİ İZİNLİ, BİR KİŞİ RAPORLUYMUŞ!
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Atalay dosyasını görüşmesi beklenirken, Atalay'ın avukatları mahkeme heyetine dosyayı sordu. Mahkeme heyetinden bir kişinin raporlu, bir kişinin ise izinli olduğu belirtildi. Ayrıca heyet Başkanının Atalay dosyasını, geçici üyelerle değerlendirebileceklerini ifade ettiği söylendi.

NE OLMUŞTU?
2013'te yaşanan Gezi Parkı eylemleri sonrası 2019'da açılan Gezi Parkı davasında tutuklanan Avukat Can Atalay, 2023 Genel Seçimleri'nde Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulunmuş ancak Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine Atalay, avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. 

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna karar vermişti.
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