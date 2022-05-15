Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2014'ten beri fiili olarak yöneten yeni devlet başkanı kimdir?

Muhammed bin Zayid, BAE'nin dış politikasında "ekonomik gelişimi" ön plana çıkardı ve buna göre adımlar attı.



Rusya ve Çin'le yakınlaşmasının arkasında yatan sebep de buydu.



Ancak Rusya'nın Şubat ayı sonunda başlattığı Ukrayna savaşıyla birlikte ABD ve Avrupa ülkeleri, BAE'den ve diğer Körfez ülkelerinden Rusya'nın izole edilmesi konusunda destek bekledi.



Hem bu desteği bulamaması, hem de ABD'nin BAE'nin bölgedeki en büyük rakiplerinden İran'la nükleer anlaşma için yeniden masaya oturması, son dönemde ABD ve BAE arasında bir gerilime yol açmıştı.

Muhammed bin Zayid'in liderlik ettiği BAE'nin İsrail'le yakınlaşma sürecinin arkasında da İran karşıtlığı yatıyor. Bölgede İran karşıtı bir cephe oluşturmayı hedefleyen BAE, Filistin ihtilafında da İran tarafından desteklenen gruplara mesafeli duruyor.





61 yaşındaki Muhammed bin Zayid, daha aktif dış politika izlerken BAE ordusunu da güçlendirdi; bu amaçla zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarını kullanarak büyük yatırımlar yaptı.





Sadece ordusunu güçlendirmekle kalmadı, bölgedeki çatışmalara da hem mali hem askeri destek vererek etkili olmaya çalıştı. Libya'da Halife Hafter'e verdiği destek ve Yemen'de İran destekli Husi gruplara karşı savaşan orduya verilen doğrudan hava desteği gibi...





Ancak bir süre sonra bu "şahin" politikadan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığı görüldü. Askeri harcamalar yerine ülke ekonomisini, turizmi ve ticareti geliştirmeye odaklandı. Öyle ki, şahin politikaların bir sonucu olan Türkiye ve Katar'la yaşanan gerilime de son birkaç yıl içinde son verdi. Suriye ile de ilişkilerin tamir edilmesi için adım attı; ülkeye 10 yıllık iç savaşın ardından büyükelçi gönderen ilk Arap ülkelerinden biri oldu.





Turizm ve ticaret merkezi olma yolunda ilerleyen ve Dubai, Abu Dabi gibi şehirlerin geliştiği bir dönemde veliaht prens olarak bu konuda da fiili yönetimi eline alan Muhammed bin Zayid, ABD'nin bölge ülkeleriyle hem İran politikası, hem Yemen'deki savaş hem de silah satışı konusunda ayrı düştüğü bir dönemde Rusya ve Çin'le ticari ilişkileri geliştirdi.





Reuters haber ajansına konuşan Washington merkezli Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü'nden Kristin Diwan, "Muhammed bin Zayid, güç kullanımı ve devlet inşası konusunda sadece BAE'nin değil birçok bölge ülkesinin geleceğini belirledi" yorumunu yapıyor:





"Onun yönetimi altında ülke, devletin yönettiği bir küresel ekonomik modeli temel almış; çok daha etkili bir dış politika yürüten ve sadece Körfez'de değil dünyada ortaklar bulmaya çalışan bir geleceğe sahip olacak."





Yeni liderin duyurulmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil birçok dünya lideri cenaze için BAE'ye gideceğini duyurdu. ABD'den ise Başkanı Joe Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris Pazartesi günü Abu Dabi'ye gidecek.





Muhammed bin Zayid'in veliaht prensliğe giden yolu





New York Times'ın 2019'da yayımladığı ve Muhammed bin Zayid'in detaylı bir profiline yer verilen makalede, Muhammed bin Zayid'in aslında bölgedeki en etkili lider olduğu,Muhammed bin Salman'dan daha güçlü olduğu ifade ediliyordu.





30 yaşında BAE Hava Kuvvetleri'nde bir komutanken Irak'ın Kuveyt işgali başlamıştı. Pentagon, ülkesini benzer tehlikelerden korumak isteyen ve silah satın alma anlaşması için Washington'a giden Muhammed bin Zayid'i (Mbz), gelecek için ümit vaat eden bir ortak olarak gördü. BAE'yi kuran ve okuma yazması bile belli bir seviyenin altında olan Bedevi Şeyh'in en öne çıkan oğlu olan Muhammed bin Zayid, İngiltere tarafından eğitilmiş bir helikopter pilotuydu. Washington'da yaptığı görüşmeler sırasında babasını, 1991'deki Körfez Savaşı'na destek vermek için ABD Hazinesi'ne 4 milyar dolar göndermeye ikna etmişti.





Bundan 30 yıl sonra Covid-19 pandemisi öncesi bilinen 1,3 trilyon dolarlık bir varlık fonunu yöneten, Körfez'deki en güçlü orduyu oluşturan bir yönetici oldu.





Bunda, 1991'den itibaren ABD yönetimleriyle kurduğu yakın ilişkinin önemli rolü oldu.



