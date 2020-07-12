Birleşmiş Milletler gelecek 5 yılın ne kadar sıcak olacağını tahmin ediyor ?









DMÖ’nün gelecek beş yıl için yaptığı yıllık iklim tahminlerine göre en az bir yıl, 1850-1900 arası ortalama seviyelerin 1.5 C üstünde artış görülme ihtimali %20.









193 devletin üye olduğu Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler kurumu, son beş yıllık dönemin kayıtlardaki en sıcak beş yıl olduğunu belirtiyor.





2020’den 2024’e kadar olan önümüzdeki beş yıl boyunca, sıcaklıkların endüstri öncesi seviyelerin 0.91 C ila 1.59 C üstündeki aralıkta olması çok muhtemel.





Kuzeydeki okyanusların bazı kısımları hariç olmak üzere neredeyse bütün bölgeler, 1981’den 2010’a kadarki dönemden daha sıcak olabilir.









DMÖ genel sekreteri Petteri Taalas şöyle söylüyor: “Titizlikle yürütülen bu çalışma, Paris İklim Anlaşmasını hedefini tutturmanın önünde büyük bir güçlük olduğunu gösteriyor. Anlaşmanın hedefi, bu yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını endüstri öncesi seviyelerin 2 C üstüne çıkarmamaktı. Hatta, artışı 1.5 C ile sınırlamak bile güç.”





2015 yılında imzalanan Paris anlaşması, sera gazı yayılımlarını köklü şekilde azaltarak küresel sıcaklık artışlarını sınırlamayı hedefliyor.









Daha nemli Sahra









DMÖ’nün tahminlerinde, sera gazı ve aerosol yayımlarında koronavirüs krizinin tetiklediği ekonomik ve endüstriyel faaliyet kesintileriyle oluşan değişimler hesaba katılmıyor.





“Atmosferdeki karbondioksidin çok uzun ömürlü olması yüzünden, yayılımlarda bu sene meydana gelen düşüşün etkisi az olacak. Küresel sıcaklık artışlarını yönlendiren atmosferdeki CO2 yoğunluklarında azalma görülmesi beklenmiyor” diyor Taalas.





DMÖ’ye göre gezegenin ortalama sıcaklığı, şimdiden sanayi öncesi döneme göre 1.0 C daha sıcak.





2020’den 2024’e kadar beş yıllık döneme bakan örgüt, en az bir ayın sanayi öncesi seviyelere göre 1.5 C daha sıcak olacağını söylüyor.





Fakat tüm bu dönemin, temel seviyeden 1.5 C daha sıcak olması ise yüzde üç ihtimal.





Kuzey Atlantik bölgesinin kuzey tarafında, önümüzdeki beş yılda batıdan esen kuvvetli rüzgarlar daha sık görülebilir ve bu yüzden Avrupa’nın batısında daha fazla kasırga oluşabilir.





Yüksek enlemli bölgeler ile Sahra, yakın geçmişe göre daha yağışlı olabilir. DMÖ ayrıca Güney Amerika’nın pek çok bölgesi, güney Afrika ve Avustralya’nın sadece 2020 yılında yakın geçmişe kıyasla daha kuru olabileceğini söylüyor. Bu arada kuzey kutup bölgesinin, küresel ortalamanın iki katından fazla ısınması muhtemel. Sıcaklıklardaki en küçük değişimin, tropik bölgelerde ve Güney Yarımküre’nin orta enlemlerinde olması bekleniyor.