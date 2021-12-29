"Bize yaptıran Allah'tır" diyen Soylu'ya CHP'den cevap: Bu Maviye aklı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin il toplantısında tepki çeken ifadeler kullandı. Soylu, konuşmasında “Cenab-ı Allah biliyor. Milletimize hiç ihanet etmedik. Üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler hiç ihanet etmedik. Kim ne derse desin. Onun için sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır” dedi.





CHP'DEN SERT YANIT





CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Soylu'nun bu konuşmasının videosunu paylaşarak "İşte bu Muaviye aklı. Kuranı Kerim sayfalarını mızraklarına geçiren ve kendine siper eden akıl. Yaptıkları hukuksuzluklara Attıkları iftiralara, Yüce Allah’ı ve ayetlerini ortak etmeye kalkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne millet iradesinden, Ne adalet terazisinden kaçamazlar." dedi.