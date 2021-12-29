Demiören'in Milli Piyango'su en kötü günlerini yaşıyor

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün Sayıştay Raporlarına yansıyan bilet satış sayılarındaki aşırı oranda azalmayı ve kurumun devrinden sonra gelirinin yok denecek kadar düşmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.







Milli Piyango’nun tarihinin en kötü günlerini yaşadığını söyleyen Orhan Sümer “Kurum yöneticilerinin atanmasından, kurumun Şisal şirketine devrine kadar birçok konu kamuoyunda tartışılır hale gelmiştir. İşin en hazin yanı ise Sayıştay Raporlarına göre Kurum 2020 yılında 1,29 Milyar Lira satış hasılatı elde etmişken, 1 Ağustos 2020’de Şisal grubuna devri sonrasından bu gelirin tamamından mahrum kalmış, çalışanlarının maaş ve özlük haklarını ödemek için dahi gelire ihtiyaç duymaya başlamıştır. İktidar, yandaşlara devri sonrasında talih kuşunun da kanadını kırmıştır” dedi







MİLLİ PİYANGO’NUN İÇİNİ BOŞALTMIŞLAR





Orhan Sümer, açıklamasının devamında Milli Piyango’nun içinin boşaltıldığına dikkat çekti.





Sümer şunları ifade etti:





“Muhalefet partileri yandaşlarınızı zengin ediyorsunuz dediği zaman Saray İktidarı bu duruma bozuluyor ve inkar ediyor. Oysa artık bu tabloyu bizler değil devletin kurumları söylüyor. Bir devlet kurumu düşünün ülkedeki şans oyunlarını organize edecek ve bir yılda 1.29 Milyar lira hasılat kazanacak ancak siz bunu satacaksınız ve bu kamu kurumunun çalışanlarına ödeyecek paraya ihtiyacı olacak. Kar eden tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Milli Piyango’nun da içini boşaltmışlar.





Milli Piyango biletleri kapış kapış satılırdı. Vatandaşı ya çıkarsa diye bir hayali vardı. Son yıllarda ikramiyelerin özellikle satılmayan biletlere çıkması, kurumun kamuoyu tarafından eleştirel gözle bakılan bir gruba satılması gibi bir çok nedenle artık Milli Piyango satın alan sayısı da azaldı. Çünkü kimsenin inancı kalmadı. Sayıştay Raporuna 2019 yılında göre satılan bilet miktarında 54.307 iken 2020 yılında satılan bilet miktarı 14.117 olmuş son iki senede yüzde 74 azalış göstermiş."



