Bloomberg: ABD ve İsrail, Gazze'nin geleceği için 3 seçeneği değerlendiriyor

İsrail-Filistin çatışmaları İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarıyla 26'ncı gününde devam ederken, İsrail ve ABD'nin abluka altındaki bölgenin geleceği için üç seçeneği değerlendirdiği iddia edildi. Buna göre, eğer İsrail ordusu Hamas'a karşı operasyonlarında başarılı olursa, çok uluslu bir gücün oluşturulması da düşünülüyor.







Bloomberg haber sitesinden Peter Martin ve Jennifer Jacobs'ın haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, söz konusu görüşme ve tartışmaların, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara harekatının başlamasıyla birlikte oluşan aciliyet hissinden etkilendiğini aktardı.





İddiaya göre, söz konusu seçeneklerden ilki, Gazze'de ABD birliklerinin de olduğu bir çok uluslu güç oluşturmak. İkinci seçenek, 1979 Mısır-İsrail barış anlaşmasındaki modele benzer bir şekilde bir barış gücü oluşturmak. Bu bağlamda kaynakların dile getirdiği üçüncü seçenek ise Gazze'yi Birleşmiş Milletler'in (BM) geçici gözetimine bırakmak.







BLINKEN: BİR DİZİ SEÇENEK DEĞERLENDİRİLİYOR

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla açıklamalarda bulunan kaynaklar, bahsi geçen görüşmelerin henüz erken bir aşamasında olunduğunu ve çok şeyin değişebileceğini söyledi. Bazı ABD'li yetkililer dile getirilen seçenekleri 'henüz olgunlaşmamış' ya da 'olası değil' şeklinde değerlendirirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dün Senato'da yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze'nin geleceği için 'bir dizi seçeneği ele aldığını' bildirdi.





Blinken, "Hamas'ın Gazze'yi yönettiği statükoya dönemeyiz. Aynı zamanda, İsraillilerin de söylediği gibi, Gazze'yi İsrail yönetmez veya kontrol edemez. Bu çerçevede, şu an bizim ve diğer ülkelerin çok yakından incelediği çok sayıda olası seçenek var" diye konuştu.





HANGİ 3 SEÇENEK MASADA?

Bloomberg'e göre, değerlendirilen üç seçenek şu şekilde:





"Bir seçenek, ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'dan birliklerin desteğiyle, bölge ülkelerinden Gazze'ye geçici gözetim sağlanması. İdeal olarak; bu, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerinin temsilini de içerecek.





İkinci seçenek, Sina Yarımadası'nda ve çevresinde faaliyet gösteren ve Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşmasının şartlarını yerine getiren Çok Uluslu Kuvvet ve Gözlemciler grubu üzerine modellenmiş bir barış gücü. Üçüncü seçenek ise Gazze Şeridi'ni Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında geçici yönetimi olabilir."