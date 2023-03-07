BM: Depremlerin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar doları aşacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen rutin haftalık basın toplantısına Antep'ten video konferans ile katılarak 6 Şubat'ta Maraş'ta meydana gelen depremler hakkında açıklamalarda bulundu.







Gazede Duvar'ın haberine göre depremlerin üzerinden bir ay geçtiğini belirten Louisa Vinton, depremler nedeniyle bölgede yaşayan 2.7 milyon kişinin yerinden olduğunu, 600 bine yakın bina veya iş yerinin de yıkıldığını kaydetti. Vinton, açıklamasında, "Bugüne kadar yapılan hesaplamalarla, hükümetin sunduğu ve uluslararası ortakların desteklediği zarar tutarının 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.





'DEPREMLER 100 MİLYON METREKÜP ENKAZ OLUŞTURDU'

Temsilci Louisa Vinton, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada da 'deprem bölgesinde yeniden toparlanma çalışmalarının hayatın normale dönmesi açısından kritik önemde olduğunu' dile getirmişti. Vinton, "Geride enkazda insanların evleri, hayalleri, anıları, her şeyi kaldı. Ama öyle büyük bir felaket ki 100 milyon metreküp enkaz oluşturdu ve bu çok büyük bir miktar" değerlendirmesinde bulunmuştu.







Vinton, "Uluslararası camiaya bizim mesajımız, bu felaketin boyutunun ne kadar büyük olduğunun anlaşılması. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de söylediği gibi, Türkiye'nin yıllardır Suriyelilere gösterdiği cömertliği, şimdi Türkiye'ye gösterme zamanı. Bu, sadece bölgedeki fiziki altyapının yeniden inşasının finanse edilmesi veya desteklenmesi açısından değil, toplumun normale dönmesi açısından çok önemli. Bölgenin yeniden kalkınmasını desteklemek için birçok finansal mekanizma da mevcut" demişti.