Samanyolu Haber /Spor / Bordo Mavililer fırsatı iyi değerlendirmedi /09 Eylül 2022 00:37

Bordo Mavililer fırsatı iyi değerlendirmedi

Rakibinin henüz 16. dakikada 10 kişi kalması avantajını iyi değerlediremeyen Trabzonspor, Ferençvaroş'a 3-2 kaybetti.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçınca Romanya'nın Ferençvaroş takımıyla karşılaşan Trabzonspor, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı.

Rakibinin henüz 16. dakikada 10 kişi kalması avantajını iyi değerlediremeyen temsilcimiz grup aşamasına puansız başladı.

Ferençvaroş'un müsabakadaki golleri 5 ve 44. dakikalarda Nguen ve 29. dakikada Traore'den geldi.

Bordo mavililerin gollerini ise 39. dakikada Gomez ve 71. dakikada Umut Bozok attı.

Temsilcimizin grupraki bir sonraki rakibi ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı olacak.


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