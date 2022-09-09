Bordo Mavililer fırsatı iyi değerlendirmedi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçınca Romanya'nın Ferençvaroş takımıyla karşılaşan Trabzonspor, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı.
Rakibinin henüz 16. dakikada 10 kişi kalması avantajını iyi değerlediremeyen temsilcimiz grup aşamasına puansız başladı.
Ferençvaroş'un müsabakadaki golleri 5 ve 44. dakikalarda Nguen ve 29. dakikada Traore'den geldi.
Bordo mavililerin gollerini ise 39. dakikada Gomez ve 71. dakikada Umut Bozok attı.
Temsilcimizin grupraki bir sonraki rakibi ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı olacak.
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