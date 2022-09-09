Samanyolu Haber /Spor / Yiğidolar Konferans Ligi'ne 1 puanla başladı /09 Eylül 2022 00:45

Yiğidolar Konferans Ligi'ne 1 puanla başladı

Türkiye'yi bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, gruptaki ilk maçında Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

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Demir Grup Sivasspor UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk hafta maçında Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaştı.

Sivas'taki mücadele 1-1 sona ererken, Prag ekibinin golünü 4. dakikada Olayinka, temsilcimizin sayısını ise 26. dakikada Dia Saba attı.

Sivasspor'da Kader Keita ise uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Temsilcimizin grubundaki diğer maçın da berabere bitmesiyle ilk hafta sonunda tüm takımlar 1'er puan almış oldu.

Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki yeni rakibi ise Cluj olacak.


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