Yiğidolar Konferans Ligi'ne 1 puanla başladı

Demir Grup Sivasspor UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk hafta maçında Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaştı.





Sivas'taki mücadele 1-1 sona ererken, Prag ekibinin golünü 4. dakikada Olayinka, temsilcimizin sayısını ise 26. dakikada Dia Saba attı.





Sivasspor'da Kader Keita ise uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.





Temsilcimizin grubundaki diğer maçın da berabere bitmesiyle ilk hafta sonunda tüm takımlar 1'er puan almış oldu.





Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki yeni rakibi ise Cluj olacak.











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