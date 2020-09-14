Samanyolu Haber /Spor / Boston Doğu finaline çıktı: Enes Kanter tarihe geçti /14 Eylül 2020 13:08

Boston Doğu finaline çıktı: Enes Kanter tarihe geçti

Boston, son NBA Şampiyonu Toronto’yu 4-3 eleyerek finalde Miami’nin rakibi oldu. Geçen sene Portland’da Batı Finali oynayan Enes Kanter, bu sezon Boston ile Doğu Finali oynayarak NBA’de bunu başaran ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçecek.

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MUHAMMET ALİ TOKSOY – BOLD MEDYA

Boston Celtics, heyecan dolu geçen 7 maçın sonunda son NBA Şampiyonu Toronto Raptors’ı yarı finalde 4-3 eleyerek Doğu Konferansında finale yükseldi. Yarı final serisine çok iyi başlayan Boston Celtics, rakibi Toronto Raptors karşısında ilk iki maçı kazanarak seride 2-0 öne geçmişti. 3. maçın bitimine 0.5 saniye kala 2 sayı önde olan Boston, kenardan başlayan oyunda,savunmada büyük hata yapmış ve Toronto bulduğu 3 sayılık isabetle maçı kazanarak seride durumu 2-1’e getirmişti.

Bir saniyeden daha az sürede kaybedilen maçın psikolojisinden kurtulamayan Boston, 4. maçı da kaybedince seri 2-2’ye geldi. 5. maçı Boston, 6. maçı Toronto kazanınca seri tekrar eşitlendi ve finale çıkacak takımın belirlenmesi 7. maça kaldı.

SON MAÇTA NEFESLER KESİLDİ
Büyük çekişmeye sahne olan 7. maçta üstünlük iki takım arasında gitti geldi. Son dakikaya Boston 89-87 önde girdi. Toronto’nun hızlı hücumunda Powell’i bloklayan Marcus Smart, rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyerek maçın en kritik anına imza attı.

Boston Celtics’de Jayson Tatum 29 sayı 12 ribaund ile oynarken, Jaylen Brown ise 21 sayı 8 ribaund’luk bir performans sergiledi. Seri boyunca savunmada mükemmel performansıyla dikkatleri üzerine çeken Marcus Smart ise maçı 16 sayı 6 asist ile tamamladı.

ENES KANTER TARİHE GEÇTİ

Geçen sezon, Portland Trail Blazers ile Batı Konferansında final oynayan Enes Kanter, bu sezon ise Boston Celtics ile Doğu Konferansında final oynayacak. Başarılı oyuncu NBA’de, her iki konferans finalinde üst üste oynayan ilk ve tek Türk oyuncu olarak tarihe geçecek. Yıldız oyuncu maç sonrasında attığı tweet ile Erdoğan’a “Bu gece sana uyku yok” diyerek mesaj gönderdi

S SPORT DOĞU FİNALİ’Nİ YAYINLAYACAK MI?
Geçen sezon sırf Enes Kanter oynadığı için Batı Konferansı Finalini yayınlamayan S Sport kanalı, bu sezonda Philadelphia ile oynanan Play-off ilk turunu yayınlamamıştı. Furkan Korkmaz’ın Philadelphia’da forma giymesi nedeniyle Türk derbisi olarak da adlandırılan seriyi Türkiye izleyemedi. Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sport, Doğu Finali’ni yayınlayıp yayınlamayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
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