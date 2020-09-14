Apple düştü, Aramco tacını geri aldı

Suudi Aramco, Amerikan borsasında teknoloji hisselerinde derinleşen satışların akabinde Apple'ın hafif üzerine çıktı ve tekrar dünyanın en değerli şirketi oldu.







Petrol devi Aramco'nun hisseleri ise Brent petrolün yüzde 12 gerileyerek 40 doların altına düşmesine rağmen Riyad'da bu ay yüzde 1,1 değer kazandı.





Piyasa değeri 2,3 trilyon dolardan 1,9 trilyon dolara gerileyen Apple, eylül ayında yaklaşık yüzde 17 geriledi.





APPLE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI





Dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun hisseleri ekim ortasında gerçekleştirilen birincil halka arzdan kısa bir süre sonra zirveyi görmüştü.





Apple ise haziranda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisini Koronavirüs'ün etkilerine karşı ekonomiyi korumak için devreye soktuğu dev mali ve parasal teşviklerin ardından dünyanın en değerli şirketi olarak birinci sıraya yerleşmişti.